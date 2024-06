Nederland foutloos naar winst in Nations Cup Praag

Op het driesterren concours in Praag stond vanmiddag een op zichzelf staande landenwedstrijd op het programma, waar Nederland aan de start verscheen met Kevin Jochems en Camilla van de Helle (v. L.B Crumble), Henk Frederiks met Impian D (v. Bubalu VDL), Mel Thijssen met Imodo (v. Quasimodo Z) en Willem Greve met Minute Man (Vigo d'Arsouilles). Door foutloze rondes van drie laatstgenoemden stond er in de einduitslag een nul achter Nederland. De Ieren eindigden als tweede, het team van de Verenigde Arabische Emiraten werd derde.

De combinaties kregen een parcours over een hoogte van 1,50m voorgeschoteld. Vijftien landen begonnen aan de eerste manche, waarvan er negen waren startgerechtigd in de tweede ronde.

Kevin Jochems ging sterk van start met de tienjarige schimmelmerrie, maar kreeg helaas op de eerste en tweede hindernis van de driesprong een fout en werd daarmee het wegstreepresultaat. Met een totaal van nul strafpunten begon Nederland als koploper aan de tweede manche.

Tweede ronde

Frederiks en Greve hielden ook in de tweede omloop alle balken in de lepels. Hetzelfde gold voor Mel Thijssen en Imodo, die de laatste maanden uitstekend in vorm zijn. Veertien dagen geleden waren ze ook al dubbel foutloos in de Nations Cup van Samorin. Jochems werd met acht strafpunten wederom het wegstreepresultaat. Ierland hield de teller eveneens op nul, maar met de vier strafpunten uit de eerste manche moesten zij achter Nederland aansluiten. De equipe van de Verenigde Arabische Emiraten had evenveel strafpunten na twee omlopen, maar de tijd van de ruiters uit het Midden-Oosten was langzamer dan die van de Ieren.

Vervolg landenwedstrijden

De landenwedstrijd in Praag maakte geen deel uit van een serie of competitie. De volgende landenwedstrijd voor de springruiters van TeamNL is aanstaande donderdag in Aken. Daarna volgt de vijfsterren landenwedstrijd van Falsterbo en in het zelfde weekend (10 – 14 jui) reist Vincent Voorn met een team naar Boedapest voor de halve finale van de EEF Nations Series.

Uitslag

Bron: Horses.nl/ KNHS