Nederland wint EEF landenwedstrijd in eigen huis

Na de eerdere winst in de landenwedstrijd in Mannheim deed het team van bondscaoch Vincent Voorn ook in Kronenberg goede zaken. In een barrage moest met Canada gestreden worden voor de eerste plaats nadat beide teams zonder fouten waren gebleven in beide omlopen. Michael Greeve bleef daarin foutloos terwijl Kyle Timm voor Canada een fout maakte en daarmee het lot voor beiden landen beslechte.

Michael Greeve, Henk Frederiks, Lars Kersten en Mathijs van Asten gingen halverwege de EEF landenwedstrijd in Kronenberg aan de leiding met een score van nul strafpunten. Die plek deelden ze met Ierland, Canada en de VS. Canada was het eerste land dat de nul ook in de tweede manche wist vast te houden en lange tijd leek het erop dat ze dat als enig land zouden lukken want door fouten van de VS en Ierland waren die uitgeschakeld voor de winst.

Nederland sterk

Ook in de tweede omloop bleven Michael Greeve met Denver (v.Diarado) en Henk Frederiks met Impian D (v.VDL Bubalu) zonder fouten waardoor Lars Kersten met Chuck Marienshof Z (v.Colestus) een barrage zeker kon stellen door foutloos te blijven. Helaas, ondanks wederom een goede rit viel er toch weer een balk in het zand en kwam het lot van Nederland in handen van Mathijs van Asten met Sirocco (v.Balou du Rouet) te liggen. Het zal niet voor niets zijn dat de bondscoach de combinatie in vorm als vierde van het team van start liet gaan want Mathijs van Asten is een routinier die al heel wat gewend is. De voormalig Nederlands kampioen reed met heel veel vertrouwen zijn tweede ronde met Sirocco. Dat hij vertrouwen heeft in zijn vos bleek uit hoe hij de driesprong inreed. Om de beste afstand te krijgen naar B en C van die combinatie moest je dicht in de voet komen op de insprong. Maar dicht in de voet komen betekent ook dat je paard heel snel moet zijn en voorzichtig. Aangezien hij foutloos moest blijven kun je als ruiter uitgelokt worden om dan voor de zekerheid iets groter te komen. Mathijs deed dat niet en zorgde door dicht te komen op de insprong dat de resterende twee sprongen van de driesprong perfect passend werden en zo deden van Asten en Sirocco wat er gehoopt en eigenlijk ook wel verwacht werd van ze. Ze lieten weer alle palen in de lepels en verzekerde Nederland daarmee van een beslissende barrage om de hoofdprijs.

Sterk deelnemersveld

Dat 2024 een Olympisch jaar is met standplaats Parijs houdt ook in dat diverse landen van overzee hier acclimatiseren en aan wedstrijden deelnemen. Daarom deden er vandaag teams uit Amerika, Canada en Australië mee wat de kwaliteit van de wedstrijd ten goede kwam. Daar Canada en Nederland samen de barrage reden was ook bekend op welke positie de andere landen waren geëindigd. Ierland moest met acht strafpunten genoegen nemen met de derde plaats voor Spanje dat na een deftige inhaalrace in de tweede ronde vierde werd met hetzelfde aantal strafpunten als Ierland maar een tel langzamer. De Amerikanen, Fransen en Belgen eindigden op de plaatsen vijf, zes en zeven met ook acht strafpunten maar langzamere teamtijden.

Barrage

Iedere coach mocht een deelnemer aanwijzen voor de barrage en in overleg met de ruiters werd besloten dat Michael Greeve dat zou zijn voor het oranjeteam. Met Denver reed Greeve goed door maar nam niet alle risico van de wereld want een fout zou betekenen dat Canada op het gemak foutloos zou kunnen rijden om de winst te grijpen.

Zoals gezegd liet Greeve dat niet gebeuren en reed een scherp aan de wind gereden foutloze barrage in 32.05 seconden. Daarmee zette hij de druk vol op Kyle Timm met Casino Calvin (v.Casino Berlin OLD). De Canadees wist wat hem te doen stond en probeerde de voorsprong al direct in de eerste lijn te behalen door daar een galopsproing minder te rijden dan Michael Greeve deed. Maar dat betekende ook gelijk einde wedstrijd want daardoor werd de fout gemaakt en was de winst van Nederland een feit. Niet meer verder aandringend reed Timm zijn barrageparcours uit en eindigde op vier strafpunten in 36.37 seconden waarmee Canada tweede werd.

Uitslag