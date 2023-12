Nederland goed vertegenwoordigd in nieuwe Longines League of Nations

Over twee maanden gaat de vernieuwde serie landenwedstrijden voor springruiters van start onder de naam Longines League of Nations, de opvolger van de FEI Nations Cup serie. Tien landenteams strijden in vier kwalificatiewedstrijden om de acht felbegeerde finaleplaatsen. Nederland heeft op meerdere fronten een belangrijke rol in deze eerste editie.

De springruiters van TeamNL hebben zich onder leiding van Jos Lansink gekwalificeerd voor deelname aan deze prestigieuze wedstrijdserie. Het Nederlandse team, dat zich als zevende plaatste voor de Longines League of Nations, moet het opnemen tegen de teams uit Ierland, Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Groot-Brittannië, België, Zweden en Brazilië.

Vier kwalificatiewedstrijden

Er staan vier kwalificatiewedstrijden op de kalender, verdeeld over drie continenten. Na deze vier wedstrijden wordt het klassement opgemaakt en ontvangen de acht hoogstgeplaatste landen een uitnodiging voor de finale in Barcelona. Ook bij de kwalificatiewedstrijden is er een belangrijke rol weggelegd voor Nederland, want CHIO Rotterdam mag de vierde en laatste kwalificatiewedstrijd organiseren. Iris Boelhouwer, directeur topsport van de KNHS, heeft een duidelijk doel: “TeamNL zal er alles aan doen om op alle wedstrijden een sterk team aan de start te brengen; de finale in Barcelona is ons hoofddoel.”

Nieuw format

Ofschoon de naam FEI niet meer voorkomt in de aanduiding van de nieuwe wedstrijdserie, is de internationale paardensportbond wel degelijk de bakermat. De FEI heeft besloten met een nieuw format van start te gaan. In de eerste ronde van de landenwedstrijd komen vier ruiters aan de start, waarvan de beste drie resultaten meetellen. In de tweede ronde mogen nog maar drie ruiters per land terugkeren in de piste, een lastige taak voor de tien chef d’equipes. Onder hen drie Nederlanders. Jos Lansink, chef d’equipe van TeamNL, komt in de nieuwe landenwedstrijdserie zijn landgenoten Peter van der Waaij (Zwitserland) en Henk Nooren (Frankrijk) tegen.

Kalender

Kalender Longines League of Nations 2024:

11 februari: Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten)

23 maart: Ocala, Florida (Verenigde Staten)

31 mei: St. Gallen (Zwitserland)

21 juni: Rotterdam (Nederland)

6 oktober: Barcelona (Spanje) – Finale

Meer informatie

Bron: KNHS