Nederland kwalificeert zich na spannende strijd voor laatste ronde Nations Cup

Alles hing vanmiddag af van de prestatie van Harrie Smolders en Monaco (v. Cassini II). De vierde combinatie van het Nederlandse team móest foutloos blijven om Nederland naar de grote finale van de Longines FEI Nations Cup Final te loodsen. Met een magistrale ronde, die begon alsof het een barrage was, zette Smolders de perfecte nul op het scorebord.

De acht hoogstgeplaatste landen kwalificeerden zich vandaag voor de hoog gedoteerde tweede omloop aanstaande zondag, wanneer Nederland zijn titel van vorig jaar verdedigt. Frankrijk was vanmiddag ongenaakbaar. Met nulrondes van Simon Delestre, Gregory Cottard, Julien Epaillard en Kevin Staut in deze eerste omloop van de Nations Cup-finale in Barcelona kwam de kwalificatie van Henk Noorens team nooit in gevaar. Ierland werd tweede (4), gastheer Spanje derde (5).

Zijden draadje

Maar de kwalificatie van het Nederlandse team hing aan een zijden draadje, na de balk van eerste ruiter Maikel van der Vleuten met Beauville Z (v. Bustique), de 24 strafpunten van Johnny Pals op Zarkava Hero Z (v. Zandor Z) en de 4 strafpunten van Jur Vrieling met Long John Silver (v. Lasino). Nederland leek met Argentinië te moeten duelleren om een startplek voor zondag.

Korte wending

Omdat de totaal gereden tijd in geval van een ex aequo beslissend is, nam Harrie Smolders direct na hindernis één een scherpe wending naar steilsprong 2, in de wetenschap dat Monaco heel voorzichtig is. De strategie pakte goed uit, de zoon van Cassini II sprong fantastisch en de vijfde plaats voor Nederland was een feit.

Pech voor Brazilië

Na de 8 strafpunten van de laatste ruiter werd Argentinië veroordeeld tot een plek in de troostfinale. Een verschil van 0,4 seconde deed Brazilië eveneens de das om. De Britten waren een fractie sneller en mogen daardoor als achtste land deelnemen aan de grote finale op zondag.

Gekwalificeerde landen

Verder plaatsten België, Zwitserland en Duitsland zich voor de slotronde op zondag.

Bekijk hier de uitslag