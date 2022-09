Nederland loot twaalfde startpositie in FEI Nations Cup finale

Het Nederlandse springteam, de titelverdediger, heeft de twaalfde startpositie in de finale van de Longines FEI Nations Cup in Barcelona geloot. Het team van bondscoach Jos Lansink wordt gevormd door Maikel van der Vleuten, Harrie Smolders, Jur Vrieling en Johnny Pals. "Ze verkeren allemaal in goede vorm, dus we gaan ons best doen en wensen iedereen veel succes", aldus Lansink.