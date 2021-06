Nederland slechts achtste na eerste ronde Nations Cup La Baule

Het Nederlandse springteam staat na de eerste manche van de landenwedstrijd in La Baule op een teleurstellende achtste plaats met totaal acht strafpunten. Maar, omdat de verschillen heel klein zijn, kan het in de tweede ronde anders uitpakken. Rob Ehrens had een sterk team opgesteld voor de landenwedstrijd in Frankrijk. Maar met Frank Schuttert met, Willem Greve met, Marc Houtzager met en Harrie Smolders bleef het succes vooralsnog uit. Greve hield als enige Nederlander de lei schoon. De andere drie teamleden zagen allemaal één balk vallen.