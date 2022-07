België wint Nations Cup Falsterbo, Nederland met fantastische Darry Lou tweede

De springruiters van TeamNL hebben wederom een topprestatie geleverd. Ze werden vanmiddag tweede in de FEI Nations Cup in het Zweedse Falsterbo. Daarmee gaat bondscoach Jos Lansink met zijn ruiters aan de leiding in het landenklassement en zijn ze zeker van deelname aan de finale in Barcelona. “Het was top. Ik ben er super blij mee”, is de reactie van Lansink. Na de eerste ronde ging Nederland met 5 strafpunten de tweede ronde in. De mannen in het Oranje hebben zich op fantastische wijze gerevancheerd na de eerste ronde en hielden de lei schoon. Ze eindigden daarmee achter België en voor Groot Brittanië.

“We kwamen heel sterk terug”, vertelt Jos Lansink. “In de eerste manche liepen we iets achter de feiten aan. Maar nulrondes brengen ons telkens weer naar de top van het klassement. Ik ben er super blij mee. Het was top.” Lansink is met zijn ruiters al zeker van deelname aan de finale van de FEI Longines Nations Cup competitie in Barcelona. “Dat was ook de bedoeling om dat te bereiken. Alleen is dat niet het hoofddoel voor dit jaar. Dat is ons plaatsen voor de Olympische Spelen van Parijs.”

Jur Vrieling

Jur Vrieling beet de spits af voor het team. Vrieling had al eerder aangegeven dat grote graspistes Long John Silver (v. Lasino) goed liggen. Tijdens het CHIO Aken kwam dit er nog niet helemaal uit maar vandaag sprong de machtige schimmel werkelijk fenomenaal. In de eerste rode liep het nog niet allemaal even vloeiend. Long John Silver springt met zoveel overmacht dat hij wat lang in de lucht blijft hangen wat soms ten koste gaat van de tijd. In de eerste ronde leverde dit dan ook een tijdfout op die Nederland uiteindelijk een barrage met België koste. In de tweede ronde was Vrieling er duidelijk op gebrand met de nul op het bord te finishen. Hij spoorde de grote schimmel goed aan en finishte foutloos binnen de tijd.

Jonny Pals

Johnny Pals beschikt al een tijdje over een andere machtige schimmel. Charley (Calido I), die voorheen werd gereden door Doron Kuipers, heeft veel ervaring en speelt vaak met de hindernissen. De eerste ronde liep helaas niet soepel voor Pals en de Calido-zoon. De combinatie eindigde met twaalf strafpunten wat Nederland op een fikse achterstand zette van België, GB en Noorwegen die allemaal met nul uit de eerste ronde kwamen. Het lijkt wel alsof Jos Lansink goed op de ruiters heeft ingepraat want naast Vrieling sprong ook Pals een fantastische tweede ronde. Het zag eruit alsof de combinatie een simpel 1.10m parcours reed en ze kwamen dan ook foutloos aan de finish wat ervoor zorgde dat Nederland weer een plaatsje steeg.

Patrick Lemmen

Patrick Lemmen liet afgelopen tijd hele mooie dingen zien met Exit Remo (v. San Remo) wat vandaag een teamplek opleverde. De stijl waarmee Lemmen zijn Exit Remo rondstuurt is om van te genieten. Het ziet er altijd simpel uit. Helaas kreeg de combinatie in beide omlopen een foutje waardoor er twee keer vier strafpunten op het scorebord verschenen. Met twee keer een balk debuteren in de Nations Cup op het hoogste niveau is een knappe prestatie.

Harrie Smolders

Het maakt eigenlijk niet uit op welk paard je Smolders zet, het ziet er altijd goed uit. Hij beschikt over een heel rijtje toppaarden en daar kunnen we nu met recht eentje aan toevoegen. Darry Lou (v. Otangelo) heeft zichzelf onder Beezie Madden natuurlijk al bewezen op het hoogste niveau. Met de verkoop aan de Evergate Stables verdween de hengst een beetje naar de achtergrond en echt grote prestaties bleven uit. Totdat Harrie Smolders de teugels overnam. Vandaag debuteerde de voshengst onder Smolders in de Nations Cup serie en sprong dubbel foutloos naar de finish. Hij kwam nergens in de buurt van het hout en dit was genieten eerste klas.

België, Groot Brittanië en Noorwegen

België is misschien op alle vlakken wel de grote favoriet. Bij de jeugdruiters halen ze het ene na het andere goud binnen en vandaag wonnen ze in Falsterbo de landenwedstrijd. Dubbele nulrondes waren er van Pieter Clemens en Koen Vereecke. Door de acht strafpunten van Thomas Gilles telde de vier strafpunten van Wilm Vermeir mee. Dit mocht niet deren want met vier strafpunten in totaal wist België de wedstrijd in hun voordeel te beslissen.

Noorwegen en Groot Brittanië gingen beide met de beste papieren de tweede ronde in. Helaas konden beide landen de nul niet vasthouden. Noorwegen eindigden met een totaal van negen strafpunten uiteindelijk op de vierde plaats. Groot Brittanië maakte het de Belgen spannend tot het laatste moment. Ellen Whitaker reed haar schimmel foutloos naar de finish maar had zich grandioos verkeken op de tijd. Een beetje beduusd keken de Engelsen naar het scorebord: vier strafpunten voor tijd. Hierdoor eindigde GB uiteindelijk op de derde plaats.

