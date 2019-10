Nederland tweede in troostfinale, Willem Greve verdient 50.000 euro bonus

Rob Ehrens had wat graag met zijn team de troostfinale van de FEI Jumping Nations Cup™ Final in Barcelona gewonnen, maar moest gisteravond laat toch de Spanjaarden voor zich dulden. De Nederlandse springruiters werden na een spannende strijd tweede. Willem Greve was wederom de ‘man of the match’ voor Nederland. Zijn foutloze omloop met Zypria S (v. Canturo) leverde de ruiter uit Markelo dé bonus van 50.000 euro op. “Dat is super om die bonus te winnen. Zypria is ook super in vorm. De ABN zal ook weer blij zijn”, lacht Greve.

Het leek of de troostfinale van de FEI Jumping Nations Cup™ Final met een barrage tussen Nederland en Spanje beslist ging worden. Nederland stond op 8 strafpunten voordat Sergio Alvarez Moya met zijn jonge, nog onervaren Jet Run (v. Chacco-Blue) de ring binnenreed. Voor een uitzinnig thuispubliek op de sfeervolle Real Club de Polo hield Moya de nul en daarmee verwijs Spanje de springruiters van Rob Ehrens naar de tweede plaats.

Revanche

Maikel van der Vleuten met Dana Blue (v. Mr. Blue) en Marc Houtzager met Sterrehof’s Calimero (v. Quidam de Reve) revancheerden zich met een springfout ten opzichte van donderdag en zorgden voor het meetellende resultaat. Bart Bles liet zien dat hij met Israel van de Dennehoeve (v. Thunder van de Zuuthoeve) een belangrijke waarde voor het team kan worden. Net als donderdag was hun optreden vlekkeloos, tot de laatste hindernis.

‘ABN zal ook wel blij zijn’

Willem Greve en Zypria S gingen wederom superieur foutloos over het technische en hoge parcours van Santiago Varela. Daarmee waren ze de enigen die op donderdag en zaterdagavond zonder fouten bleven. Het leverde Willem Greve de bonus op van 50.000 euro. “Dat is wel lekker die bonus. Zypria is ook super in vorm. De ABN zal ook wel blij zijn, denk ik. En als je voelt dat je paard in vorm is, dan rij je zelf ook veel beter.”

Bekroning van een zwaar seizoen

Voor de ruiter uit Markelo een mooie bekroning van een zwaar seizoen. “Zypria S heeft veel moeten doen afgelopen zomer. In Aken had ze een dipje en was de sprongkracht er een beetje uit. Ik heb haar daarna op concours veel meer met rust gelaten. Ze is nu veel losser en changeert in galop ook makkelijker. Ze is heel voorzichtig en heeft veel vermogen. Voor mezelf is het ook goed geweest dat ik Aken en Calgary met haar heb gereden.”

‘Zypria als komt als underdog naar boven’

Is het voor Greve nu makkelijker om met de druk om te gaan? “Een paar jaar geleden met Carambole moest ik mezelf echt ten opzichte de andere jongens van het team bewijzen. Zypria komt als een underdog naar boven en dat is toch een andere uitgangspositie, waardoor het de laatste tijd beter loopt. Die bonus is natuurlijk lekker. Het was best klote dat we ons niet plaatsen voor zondag en de barrage met Spanje misten. Ik ben super tevreden zoals ze hier gesprongen heeft en we het seizoen voor onszelf afgesloten hebben.”

Achter Nederland werden de Brazilianen derde met 12 strafpunten. Marlon Modolo Zanotelli leverde met de KWPN’er VDL Edgar M (v. Arezzo VDL) het beste resultaat met 4 strafpunten.

Klik hier voor de uitslag.

Bron KNHS