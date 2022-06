Nederland tweede in zware landenwedstrijd CSIO St. Gallen

Op het CSIO in Zwitserland wist het Nederlands team op fraaie wijze beslag te leggen op de tweede plaats na de Zwitsers die voor het eerst in 26 jaar weer eens een landenwedstrijd in eigen land wonnen. De derde plaats was voor de Engelsen die de hele wedstrijd aan de leiding stonden tot de laatste starter John Whitaker een fout maakte.

Voor bondscoach Jos Lansink was dit weer een meetmoment, na het NK en het CSIO Rome, op weg naar de wereldkampioenschappen later dit jaar in Herning, Denemarken. Het parcours had een lengte van 510 meter en er stonden 12 hindernissen en 15 sprongen opgesteld met een hoogte van 1.60m.

Jack Ansems – Fliere Fluiter

Het was niet de eerste landenwedstrijd die Jack Ansems reed met Fliere Fluiter (v.Zirocco Blue VDL) maar zeker wel de belangrijkste. Hij was de eerste op de startlijst dus ook degene die voor Nederland het spits afbeet. De zenuwen leken door de keel van Ansems te gieren en de fout gelijk op hindernis een zal dat niet beter gemaakt hebben. Daarna besloot Ansems in een lijn van steil naar oxer om zes galopsprongen te rijden daar waar er vijf hadden gemoeten met als gevolg dat de merrie de breedte nooit meer gehaald kreeg. Ondanks de acht strafpunten liet Fliere Fluiter zien dit niveau aan te kunnen en het enige dat mist zijn wat meer rondjes van Ansems op dit niveau zodat het wat gewoner gaat worden voor hem.

In de tweede ronde revancheerde Asnems zich op sterke wijze. Hij had de zenuwen ogenschijnlijk van zich afgeschud en reed een vlekkeloze tweede manche met zijn immer voorzichtige schimmelmerrie..

8-0

Sanne Thijssen – Con Quidam RB

Sanne Thijssen heeft zich sinds verleden jaar een plaats verworven bij de top en handhaaft zich daar ogenschijnlijk met speels gemak met haar hengst Con Quidam RB (v.Quinar). Na de rit van Ansems lag er wel druk op haar schouders want zij moest met maximaal een fout uit de ring komen om kans te blijven houden op een goede teamklassering. En dat is precies wat ze deed. Ze kreeg op dezelfde oxer als Ansems de fout maar verder een rondje uit het boekje.

In de tweede manche maakte Sanne een rijfout op de sloot waardoor ze veel te groot kwam en daardoor een fout kreeg gevolgd door nog een fout op de planken steilsprong erna. Met twaalf strafpunten totaal finishte zij haar landenwedstrijd.

4-8

Jur Vrieling – Long John Silver 3

Jur Vrieling heeft een drukke week achter de rug. Deed hij tot en met zaterdagavond nog mee aan het GCT concours in Cannes, de morgen erna reed hij alweer in de ring in Sankt Gallen. Niet de meest ideale voorbereiding maar Vrieling heeft een karrenvracht aan ervaring om dat te compenseren. Hij wist bij binnenrijden dat hij een goed resultaat voor het team moest neerzetten om door te gaan naar de tweede ronde. Dat je Vrieling met een boodschap op weg kunt sturen werd wederom duidelijk toen hij met Long John Silver 3 (v.Lasino) een imponerende foutloze ronde reed. Alleen een tikje tegen de laatste hindernis liet de adem van de Nederlanders even stokken maar alles bleef keurig op zijn plek liggen en Vrieling had laten zien dat je van goeden huize moet komen wil je hem uit het team voor de komende WK rijden.

En weer leek Vrieling op weg naar een imponerende nulronde met de met macht springende schimmel maar een kleine storing in de communicatie zorgde voor een fout op de een na laatste hindernis. Met dit resultaat was het wel zeker dat Nederland deze landenwedstrijd niet meer kon winnen aangezien Zwisterland op acht strafpunten stond en Nederland op minstens twaalf.

Al met al een hele goede prestatie van deze combinatie over de beide loodzware manches.

0-4

Marc Houtzager – Sterrehof’s Dante NOP

Houtzager was er veel aan gelegen om hier goed te presteren aangezien hij na jarenlang een vaste waarde te zijn geweest voor het Nederlands team dit jaar moet strijden voor een plek in het team omdat er meer kanshebbers zijn dan plaatsen. Sterrehof’s Dante NOP (v.Canturano I) had wat problemen de eerste dag van het concours maar daar was nu niets meer van terug te zien. Voor het zicht had Houtzager iets minder sterk terug gemoeten naar de planken steilsprong want nu moest hij vrij veel vooruit met als gevolg dat zijn paard wat vlak werd en de plank naar beneden sprong. Toch een goede ronde waardoor Nederland de eerste manche afsloot met acht strafpunten.

Als Houtzager nul wist te blijven in de tweede manche dan was Nederland verzekerd van minstens de derde plaats na Zwitserland en Engeland met kans op een tweede plek als John Whitaker zou verzaken. Heel knap deed Houtzager wat er van hem verlangd werd en reed een foutloze tweede rit met de weer goed springende Sterrehof’s Dante NOP. John Whitaker zou na hem een fout krijgen waarmee Nederland deze wedstrijd als tweede afsloot.

4-0

Uitslag