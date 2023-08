Duitsland met eindsprint naar zege in landenwedstrijd Brussel, Nederland laatste

In Brussel werd vanavond de CSIO5* landenwedstrijd verreden. Mexico en Engeland gingen samen met een strafpunt aan de leiding na de eerste ronde. Maar beiden konden dat in de tweede ronde niet consolideren. De Duitsers profiteerden optimaal van de fouten van de concurrentie waardoor zij uiteindelijk de Mexicanen twee en de Engelsen drie strafpunten voorbleven.

Het begin voor het Nederlands team was nog best aardig met de zes strafpunten van Kevin Jochems met La Costa (v.Gitano van Berkenbroeck) en de uitstekende foutloze ronde van Loewie Joppen met Havel van de Wolfsakker Z (v.Hos d’O). De tijdfout die Joppen kreeg voor het overschrijden van de tijd kreeg drukte de pret maar weinig. Dat Michael Greeve met Jacksonville Eurohill (Emerald) 17 strafpunten verzamelde was vooral een teleurstelling voor de ruiter zelf want de vierde man was Harrie Smolders met zijn al tijden in geweldige vorm stekende Olympiadepaard Bingo Du Parc (v.Mylord Carthago). Smolders zou normaal gesproken dat resultaat van Greeve wegpoetsen met een nulrit of maximaal een springfout als het tegen zou zitten. Maar tijdens deze landenwedstrijd was niets normaal.

Foutenfestival

De landenwedstrijd begon bij daglicht zodat vooral de eerste combinaties van de teams nette resultaten kon neerzetten, maar des te donkerder het werd en het kunstlicht steeds meer de overhand kreeg, des te meer fouten werden er gemaakt. Met zelfs op het einde een waar foutenfestival waar de ruiters de palen naar beneden kegelden alsof het niets was. Normaal gesproken rijden de beste ruiters als laatste maar door de omstandigheden werden ze ongeveer de slechtsten. De laatste negen ruiters wisten samen 92 strafpunten te scoren, maar liefst ruim tien strafpunten gemiddeld. Helaas was Smolders niet de positieve uitzondering in dat gezelschap want waar gerekend was op een goed resultaat was de verbijstering groot toen Bingo Du Parc de eerste drie hindernissen allen naar beneden sprong. Dat het paar daarna verder foutloos bleef was in dat opzicht een zeer schrale troost.

Zware omstandigheden

Het beeld dat ontstond halverwege de eerste ronde herhaalde zich in de tweede manche. Veel fouten en het was duidelijk dat de regen in combinatie met het kunstlicht toch zijn uitwerking had waardoor de meeste paarden onder hun niveau sprongen. De foutloze ritten waren dan ook een uitzondering en de dubbel foutloze al helemaal. Mexico stond tot de laatste ruiter van hun team aan de leiding met drie strafpunten. Maar dan moest Manuel Gonzales Dufrane wel foutloos blijven met Hortensia van de Leeuwerk (v.Corland) want zijn teamgenoot Nicolas Pizarro had drie hindernisfouten aan de ruiterbroek gekregen dus iedere fout die Dufrane zou maken zou tellen. Aangezien Dufrane in de eerste ronde 20 strafpunten kreeg kon je wel stellen dat de kans dat hij foutloos zou blijven erg klein was. Maar verrassend genoeg stond twee hindernissen voor het einde de teller nog steeds op een balk en dat resultaat zou voor het Mexicaans team de eindoverwinning betekenen. Helaas voor hen ging het toch weer fout op de laatste twee hindernissen die allebei op de grond vielen waardoor Mexico terugzakte naar de tweede plaats in het klassement met een eindscore van 14 strafpunten.

Duitse eindsprint

Aangezien ook Engeland het goede resultaat uit de eerste ronde niet wist te herhalen en aan het totaal 15 strafpunten moest toevoegen waren het de Duitsers die hun kans schoon zagen en door drie foutloze parcoursen de zege net voor de Mexicaanse neuzen wegkaapten. Met de overwinning won het team van Duitsland 74.000 euro, de Mexicanen mochten 40.000 euro verdelen en de Engelsen die derde werden 30.000.

Maar een dubbel foutloze

Het was jammer voor de Argentijn José Maria Larocca jr dat tijdens deze landenwedstrijd geen extra prijs beschikbaar was voor de dubbel foutlozen aangezien hij met zijn in Dalfsen door W.Nijensteen gefokte Finn Lente (v.Gaillard de la Pomme) de enige was van het veld die na twee manches nog steeds een nul achter zijn naam had staan.

Uitslag