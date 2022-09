Nederland vierde in EEF Nations Cup finale, Italië last-minute naar goud

Het Italiaanse team heeft de finale van de 3* EEF Nations Cup in Warschau gewonnen. Het Ierse team was goed voor zilver, Nederland werd met 1 puntje verschil met het bronzen Oostenrijk vierde. Maikel van der Vleuten en Elwikke (v. Eldorado vd Zeshoek), Kars Bonhof met Hernandez TN (v. Kannan) en Marc Houtzager en Holy Moley (v. Verdi TN) droegen alle drie bij met een foutloze ronde, Loewie Joppen en Havel van de Wolfsakker Z (v. Hos d'O) hielden de schade in de tweede ronde beperkt tot één balkje.

Italië ging verdiend naar het goud met vijf foutloze rondes en drie keer één balk over de twee finalerondes. Lorenzo de Luca en de tienjarige KWPN-hengst Scuderia 1918 Highlight W (v. Berlin) bleven dubbel foutloos. De eindscore voor Italië was slechts 4 strafpunten. Ook bij de Ieren een dubbel foutloze combinatie: Kevin Gallagher met de Iers gefokte merrie Ballypatrick Flamenco (v. Je T’aime Flamenco), het Ierse team eindigde op 8 strafpunten. Oostenrijk leverde op het laatste moment het goud in en moest na twee balken van vierde starter Gerfried Puck met Equitron Naxcel V (v. Balou du Rouet) genoegen nemen met 12 strafpunten en het brons. Katharina Rhomberg en Cuma 5 (v. Comme il Faut) tekende in het Oostenrijkse team voor twee foutloze rondes.

Nederland vierde

De balken vielen erg makkelijk in Polen vandaag, al bleef de schade bij het Nederlands team nog wel beperkt. Hernandez TN sprong een fenomenale en foutloze eerste ronde met Bonhof, maar leek in de tweede ronde echt leeg. Dat resulteerde in acht strafpunten. Zowel Van der Vleuten als Houtzager hadden een sublieme tweede ronde. Van der Vleuten en Elwikke kregen in ronde één balk Houtzager en Holey Moly een balk en een tijdfout. Dat was wel zonde, want anders had er gedeeld brons op het eindklassement gestaan. Loewie Joppen liep in ronde één tegen twee pechbalken aan en zag in de tweede omloop één balk vallen. Team NL kwam daarmee of 13 strafpunten in de einduitslag.

