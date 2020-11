Nederland voorlopig gedeeld derde in Nations Cup Vilamoura

Voor het eerste in lange tijd wordt er vanmiddag weer een Nations Cup verreden. Na de eerste omloop gaan Italië en Groot-Brittannië in Vilamoura aan de leiding met 4 strafpunten. Maar alles is nog mogelijk, want Nederland staat met 8 strafpunten op een gedeelde derde plaats samen met gastland Portugal, Ierland, Frankrijk en Duitsland.

De Italiaanse springruiters Antonio Maria Garofalo en Antonio Alfonso legden beide een foutloze ronde af. Piergiorgio Bucci kreeg 4 strafpunten en Roberto Turchetto werd het wegstreepresultaat met 8 strafpunten.

Engeland gedeeltelijk aan kop

Voor Engeland hielden Laura Renwick en Jack Whitaker de lei schoon. Jodie Hall Mcateer noteerde 4 strafpunten. Lily Attwood zette het slechtste resultaat met 9 strafpunten neer.

Nederland voorlopig op gedeelde derde plaats

Als eerste kwam voor Nederland Bart Bles aan de start die een vlekkeloze ronde neerzette. Eric van der Vleuten had minder geluk en werd met 12 strafpunten het wegstreepresultaat. Kevin Jochems zag 2 balken vallen. Jur Vrieling bleef foutloos en zorgde ervoor dat Nederland nog in de race is voor een podiumplek.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl