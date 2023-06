Nederland wint halve finale EEF Nations Cup

De mannen van TeamNL hebben de halve finale van de EEF Nations Cup-serie gewonnen. Tien landen hadden zich geplaatst voor deze halve finale die werd verreden in Ebreichsdorf. Nederland pakte al vroeg in de wedstrijd de leiding maar maakte het op het laatst toch nog even spannend. Door fouten van Italië pakte het Nederlandse team, bestaande uit Henk Frederics, Vincent Dings, Mark Martens en Eric Ten Cate, met een totaal van 12 strafpunten de overwinning.

Henk Frederics mocht met Impian D (v. Bubalu) de spits afbijten. Frederics reed een sterke ronde maar zag een balk in het zand vallen. Vincent Dings noteerde met Cream Couleur Z (v. Cream on Top) als tweede starter een nulronde en ditzelfde gold voor Mark Martens met Kinmar Quality Hero (v. Obos Quality). Eric Ten Cate kon de energie van Incredible (v. Clinton) in de eerste ronde nog niet optimaal managen en kwam met 14 strafpunten over de finish. Dit betekende het wegstreep resultaat en dus ging Nederland op vier strafpunten naar de tweede ronde.

Ondanks fouten sterke tweede ronde

Hoewel het Nederlandse team in de tweede ronde tegen meer fouten aanliep reden de combinaties wel een sterke tweede omloop. Henk Frederics was erop gebrand niet dezelfde fout te maken en reed de tienjarige KWPN-hengst dit keer zonder fouten naar de finish. Zo begon Nederland gelijk lekker met een eerste nulronde. Vincent Dings liet nergens steken vallen maar Cream Couleur Z was een keer net niet snel genoeg en door een lichte touche viel er een balk in het zand. Mark Martens kon de goede vorm van de eerste ronde niet helemaal vasthouden en werd in de tweede ronde met 13 strafpunten het wegstreep resultaat.

Ten Cate met mes tussen zijn tanden

Alle druk lag vervolgens op de schouders van Eric Ten Cate. De ruiter kende natuurlijk geen ideale start in deze halve finale van de EEF Nations Cup-serie maar Ten Cate liet wederom zien waarom hij het Oranje jasje meer dan waard is. Met het mes tussen de tanden stuurde hij de extreem gretige zoon van Clinton door het parcours en een nulronde lag al in het verschiet. Het publiek begon dan ook al bijna te klappen maar in de laatste lijn gaf Ten Cate de overwinning nog bijna uit handen want de allerlaatste hindernis ging naar beneden. Hierdoor kwam Nederland opeens op twaalf strafpunten en leek het een barrage met Italië te worden.

Italië verspilt kansen

De laatste ruiter van Italië, die eveneens als Nederland tot dan toe op 12 strafpunten stonden, kon de overwinning nog naar zich toe trekken. Maar Emilio Bicocchi schatte de afstand naar het open water compleet verkeerd in. Sevillana Del Terriccio probeerde zich nog aan alle kanten te redden en naar de overkant te springen maar de eerste fout was al gemaakt. Daarna was de controle even helemaal zoek en kunnen we gerust stellen dat de Italiaan dom naar de daaropvolgende oxer reed. Hij parkeerde zijn Catoki-dochter midden in de hindernis en die kon ook niet anders dan stoppen. Uiteindelijk kwam de combinatie met 23 strafpunten over de finish en dat deed Italië, die eindigde op 20 strafpunten, kelderen naar de zesde plaats.

Top drie

Oekraïne had in de eerste ronde ook een totaal van vier strafpunten verzameld en bleek dus een geduchte concurrent voor Nederland en Italië. Het was de tijdfout van Oleksandr Prodan die Oekraïne een barrage met Nederland door de neus boorde. Met een totaal van acht strafpunten zouden ze in theorie op gelijke hoogte met Nederland zijn gekomen maar die ene tijdfout bracht het totaal op 13 en dus werd het team in het blauw-geel tweede. Zwitserland teerde voor de derde plaats. Bryan Balsiger imponeerde met twee sterke nulrondes en droeg sterk bij aan het teamresultaat van 16 strafpunten totaal.

Uitslag

Bron: Horses.nl