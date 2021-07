Nederland wint Nations Cup in eigen huis

Onder toeziend oog van Prinses Beatrix, een trouwe toeschouwer in Rotterdam, won oranje zojuist de FEI Nations Cup. Met twee nulrondes van Maikel van der Vleuten en slechts één tijdfoutje van Willem Greve, glipten de Nederlanders langs onder meer Duitsland en Zweden. Een mooie opsteker voor Rob Ehrens, die maandag zijn team voor Tokio bekend moet maken.

Het was de laatste reguliere Nations Cup van dit jaar in Europa, hierna volgt alleen de finale in Barcelona nog, begin oktober. Daarvoor zijn in elk geval alle Europese teams alvast geselecteerd, waaronder Nederland. Toch viel er in Rotterdam nog wel wat eer en wat prijzengeld te behalen voor de landenteams. Naast acht Europese landen, kwamen ook het Amerikaanse en het Japanse team aan de start in Rotterdam. Zowel de VS als Japan moesten het zonder streepresultaat doen.

Eerste ronde: Van der Vleuten en Greve foutloos

In de eerste omloop werd vrijwel direct duidelijk dat er best wat uitdagingen in het parcours zaten. Het was technisch lastig en de toegestane tijd was krap. Japan had maar drie ruiters en deed pas vanaf het tweede rondje mee, omdat een van de teampaarden afgemeld moest worden. Maikel van der Vleuten was met toppaard Beauville Z (v. Bustique) de eerste starter voor Nederland, maar had wel al even kunnen kijken waar de uitdagingen zaten. Beauville sprong netjes rond en kwam keurig op tijd aan de streep, wat leidde tot duidelijk opluchting in het gezicht van Van der Vleuten. Tweede starter voor Nederland was Willem Greve met Zypria S N.O.P. (v. Canturo). De merrie oogde fit en gretig en kwam mooi groot over het water. Met een knappe correctie in de driesprong kwam ook Greve foutloos door de eerste omloop. Derde starter was Marc Houtzager met Sterrehof’s Dante N.O.P. (v. Canturano). De laatste keer dat de ruiter in Rotterdam reed, liepen er een paar halfnaakte activisten door het beeld, maar het was dit keer een stuk rustiger, met alleen wat publiek in de VIP-boxen. Houtzager reed in zijn kenmerkende geconcentreerde modus, maar moest in het tweede gedeelte wel wat vaart maken. Ze gingen 0,35 over de tijd heen en kregen één strafpunt. Door dat tijdfoutje moest ook Frank Schuttert met Lyonel D (v. Little Joe) aan de start verschijnen in de eerste omloop. Schuttert vervangt Harrie Smolders, die vorig weekend in Knokke een rib brak. Schuttert kreeg een balk in de eerste combinatie, maar reed verder een goed gesprongen ronde binnen de tijd.

Vier landen foutloos na eerste omloop

Frankrijk, Duitsland, Zweden en ook de Verenigde Staten kwamen met drie combinaties foutloos over de streep van de eerste omloop. Nederland moest met één strafpunt aansluiten op plaats vijf in het tussenklassement, samen met Ierland. Het Belgische team presteerde wat ondermaats en ook de Zwitsers kwamen in de problemen.

Zypria en Beauville opnieuw geen balken

Van der Vleuten begon goed aan zijn tweede rondje met Beauville, al moest hij er wel flink aan rijden naar het water. Hij kwam wat diep op de twee-na-laatste steilsprong, maar redde zich goed. Met een machtige sprong over de laatste oxer kwam Van der Vleuten voor de tweede keer foutloos over de streep. Tweede starter Bertram Allen kreeg voor Ierland een balk, die bleef staan omdat teamgenoot Shane Swetenam al acht strafpunten had gescoord. Een goed uitgangspunt voor Willem Greve om de Ieren voorbij te streven. Greve reed wederom een knappe ronde met Zypria, die in mooie stijl van het hout afbleef. Ze waren echter iets langzamer dan in de eerste omloop en lieten een ongelukkige tijdfout noteren. Maar ook met dat strafpunt presenteerden Greve en Zypria zich in Rotterdam nadrukkelijk voor het Olympisch team. Vervolgens viel er voor Zweden een balk bij de tweede combinatie en dat gold ook voor David Will voor de Duitsers. De jonge Lucy Deslaurier hield het hout wel hoog voor de VS met de ontketende BWP-merrie Hester. Nederland schoof na twee starters door naar plaats drie.

Houtzager krijgt balk

Derde starter Marc Houtzager bleef zeer precies rijden, in zijn tweede omloop. Ook Dante ziet er topfit uit. De driesprong kostte wat stuurmanskunst, maar werd foutloos overwonnen. Daarna rolde helaas een balk uit de lepels op de twee-na-laatste steil. Vervolgens reed de derde ruiter van Frankrijk, Grégory Gottard ook een balk aan waarmee de situatie voor Nederland weer gunstiger werd. Bij Zweden kwam er vervolgens een tijdfout bij. Kukuk en Checker hielden het ook niet droog en Duitsland zakte na drie combinaties ver weg. Vervolgens bleek dat Beezie Madden zich terugtrok, waarmee de VS slechts drie combinaties had en alle resultaten moesten tellen. Adrienne Sternlicht was in haar tweede ronde in de problemen gekomen op de grote oxers, nu haar acht strafpunten opeens meetelden, bleek Nederland met twee tijdfouten bovenaan te staan voordat de laatste combinaties de baan inkwamen. Daarmee kwam de druk bij Frank Schuttert te liggen.

Frank Schuttert

Schuttert en Lyonel D hadden wat geluk op het water, maar daarna volgden drie balken. Daarmee werd Schuttert het streepresultaat voor Nederland. Geen schande voor de reserve, die op het laatste moment moest invallen, maar de afgelopen weken al flink gesprongen had met Lyonel D. Nederland finishte op 6 strafpunten, was gegarandeerd van het podium, maar moest afwachten wat Frankrijk en Zweden zouden doen. Kevin Staut redde het water net niet met Visconti du Telman (v. Toulon), waarna ook een balk viel. De laatste die het moest beslissen was Peder Fredricson met Catch Me Not S (v. Cardento). De topruiter belandde met zijn schimmel middenin de sloot, waarna Nederland met 7 strafpunten de winst in ontvangst kon nemen. Uiteindelijk was het zilver voor Zweden (9 strafpunten) en het brons voor Frankrijk (12 strafpunten).

Uitslag

Bron: Horses.nl