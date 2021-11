Nederlands springteam vierde in Vilamoura

De Ierse ruiters gingen er vandaag in de landenwedstrijd in Vilamoura met de overwinning vandoor met een totaal van twaalf strafpunten. Dat was hetzelfde aantal als van het Italiaanse team, dat tweede werd met iets meer seconden op de teller. De Nederlanders en de Zwitsers hadden eveneens een gelijk aantal strafpunten, waarbij de tijd in dit geval geval TeamNL uit de top drie hield.

Mans Thijssen was met Hello (v. Alano), de enige die dubbel foutloos bleef in het Nederlandse team en Bart Lips en Hurricane D.D. (v. Falaise de Muze) hadden één nul-ronde en een keer vier strafpunten, die beiden meegenomen werden voor het teamresultaat. Mel Thijssen met Cartolana (v. Catapult) en Kim Emmen met Warriors Glory (v. Warrior) bleven bleven allebei geen van beide rondes foutloos, van Thijssen telde de ronde met vier strafpunten mee voor het resultaat en van Emmen telde de ronde met acht strafpunten mee.

Foutloos

Net als in het Nederlandse team bleef er ook in de top drie-teams steeds maar één combinatie helemaal foutloos. In het Ierse team was dat Trevor Breen met de KWPN’er Highland President (v. Clinton), voor de Italianen was dat Piergiorgio Bucci met Carpe Diem J&F Champblanc (v. Casall) en de Nederlandse Zwitser Edwin Smits zorgde met KWPN’er Farezzo (v. Arezzo VDL) voor Zwitserland voor het beste resultaat.

Uitslag

Bron: Horses.nl