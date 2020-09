Nederlandse Children winnen landenwedstrijd

De Nederlandse Junioren en Children pakten het goud in de landenwedstrijden op het internationale jeugdspringconcours in Lamprechtshausen. Vrijdag was het Juniorenteam onder leiding van bondscoach Luc Steeghs al het sterkst. Zaterdag reden de Children van bondscoach Edwin Hoogenraat naar de overwinning. In de individuele Big Tour was Alicia Bocken vervolgens ook de beste, met Dagma (v. Tangelo vd Zuuthoeve).

Vanmorgen namen de Nederlandse Children direct de leiding na de eerste omloop. Suze Bos met Avalon (v. Nassau), Anouk Tolboom op Gibroka (v. Zirocco Blue VDL) en Nick Nanning met Bandia (v. Clinsmann) bleven foutloos. Pien de Boer en Fame liepen tegen acht strafpunten aan.

In de tweede manche hielden Tolboom en De Boer de balken in de lepels. Suze Bos kreeg twaalf strafpunten, dus het was aan Nick Nanning om een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten om de eerste plaats te houden. Het werd spannend toen een balk viel, maar het bleef bij die ene balk zodat het team van Edwin Hoogenraat met een totaal van vier strafpunten de wedstrijd won. Duitsland, Oostenrijk en Tsjechië werden gedeeld tweede met acht strafpunten.

Big Tour voor Bocken

De winst in de daarop volgende Big Tour, een 1m25 voor de individuele Children, was voor Alicia Bocken en Dagma. Logan Fiechter werd hierin vijfde met Inez (v. Entertainer).

Uitslag eerste manche landenwedstrijd

Uitslag tweede manche landenwedstrijd

Uitslag Big Tour Children

Bron: KNHS / Horses.nl