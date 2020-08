Nederlandse springruiters winnen FEI Nations Cup in Praag

De springruiters van team Nederland hebben vrijdag op overtuigende wijze de FEI Nations Cup op het 3*-concours in Praag gewonnen. De ruiters kwamen onder leiding van bondscoach Rob Ehrens uit op een totaal van vier strafpunten.

In de landenwedstrijd in Praag was de vorm bij de Nederlandse ruiters en paarden prima voor elkaar. In de eerste omloop bleven Bart Bles met Israel van de Dennehoeve (Thunder van de Zuuthoeve x Darco), Frank Schuttert met Lyonel D (Little Joe x Chacco Blue) en Jeroen Dubbeldam met Oak Grove’s Carlyle (Casall x Corrado I) foutloos, zodat Jur Vrieling niet meer hoefde te starten.

Gemakkelijke zege

In de tweede omloop was er weer een goede nulronde van Bles. Schuttert kreeg een slechte sprong op het water, wat hem vier strafpunten opleverde. Vervolgens stuurde Dubbeldam weer prachtig foutloos rond. Omdat Ierlands laatste ruiter een fout kreeg, kon de winst Nederland niet meer ontgaan. Ook voor de tweede ronde hoefde Vrieling dus niet in het zadel te stappen.

Tevreden

“De eerste dagen sprongen de paarden al fijn en vandaag was ik ook zeer tevreden. Er stond een selectieve proef die moeilijk genoeg was. Er moest echt goed gereden worden. Mijn ruiters waren top-gemotiveerd en de paarden sprongen goed, het was mooi om weer met zijn allen in actie te kunnen komen”, aldus bondscoach Rob Ehrens.

Uitslag.

Bron: KNHS