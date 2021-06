Nederlandse springteam bijt spits af in Denemarken

Niet alleen in La Baule, maar ook in Uggerhalne (Denemarken) springt Nederland vandaag een Nations Cup-wedstrijd. Dit is een wedstrijd in de EEF-serie, in dit geval over 1,45 m. Het Nederlandse team, bestaande uit Jur Vrieling/Long John Silver, Hendrik Jan Schuttert/Good Farming HS, Patrick Lemmen/Full Option van 't Zand en Michael Greeve met Guan GJB, gaat vanaf 14.00 uur als eerste van start.

Vrieling, de meest ervaren ruiter van het viertal, bijt het spits af met zijn nieuwe troef Long John Silver. Vorige week in St. Gallen startte hij de 9-jarige ruin (Lasino x Corrado I) voor het eerst op driesterrenniveau en dat leverde een vierde plaats op in een 1,50 m.-rubriek. Michael Greeve en Guan GJB (Namelus R x Sidney) veroverden vorige week nog de tiende plek in de driesterren Grand Prix in Kronenberg.

De eerste rond start om 14.00 uur, de tweede omloop volgt vanaf circa 16.30 uur. Volg de live resultaten hier.

Bekijk de startlijst