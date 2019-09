Oranje jassen toch naar FEI Nations Cup finale Barcelona

Vorige maand liepen de Nederlandse springruiters kwalificatie voor de Longines FEI Nations Cup finale in Barcelona nipt mis. Inmiddels heeft Nederland alsnog een uitnodiging ontvangen voor de prestigieuze finale die verreden wordt van 3 tot en met 6 oktober.

De startplaats kwam vrij doordat de regio Azië/Australië geen team af kan vaardigen naar de FEI Nations Cup finale. Bondscoach Rob Ehrens is op dit moment in Calgary waar hij zaterdag met zijn team (Willem Greve, Kevin Jochems, Doron Kuipers, Frank Schuttert en Maikel van der Vleuten) deelneemt aan de BMO Nations Cup van de prestigieuze Spruce Meadows Masters.

Team

Na Calgary volgt meer informatie over de invulling van het team dat van start zal gaan in Barcelona. In 2017 wonnen de springruiters van TeamNL de FEI Nations Cup finale in Barcelona.

Bron: Persbericht KNHS