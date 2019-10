Overzichtspagina Nations Cup Finale

De FEI Nations Cup finale springen in Barcelona vormt dit weekend de afsluiting van dit buitenseizoen. Nederland liep in eerste instantie een finaleplaats mis, maar de Oranjejassen zijn er door het uitvallen van een ander team toch bij. De Nations Cup finale is dit jaar extra bijzonder omdat het allerlaatste teamticket voor de Olympische Spelen hier wordt uitgedeeld. Zeven landen strijden om dat Tokyo-ticket.

Voor Nederland komen Maikel van der Vleuten (Dana Blue), Willem Greve (Zypria S), Marc Houtzager (Sterrehof’s Calimero) en Bart Bles (Israel vd Dennehoeve) in actie. De eerste ronde wordt op 3 oktober verreden, 18 landen komen in actie. De beste acht landen plaatsen zich voor de finale op zondag (6 oktober, 15.00 uur) in actie, de troostfinale voor de nummers 9 tot en met 18 in de eerste ronde wordt op zaterdag verreden (5 oktober, 21.00 uur).

Bron: Horses.nl