Rob Ehrens: ‘Dan winnen we zaterdag maar de troostfinale’

Het Nederlandse team slaagde er net niet in om bij de beste acht te eindigen in de eerste ronde van de Longines FEI Jumping Nations Cup Final en plaatste zich niet voor de finale. Bondscoach Rob Ehrens is teleurgesteld, maar strijdbaar: "Dan winnen we zaterdag maar de troostfinale."

Willem Greve was met Zypria S (v. Canturo) de enige combinatie die foutloos aan de finish kwam en is daarmee nog in de race voor de bonus wanneer hij zaterdag wederom foutloos blijft. Deze bonus is voor paard en ruitercombinaties welke over de beide onderdelen van de finale foutloos blijven.

‘Hard gelach’

“Willem reed een toprondje”, vertelde Ehrens enthousiast. “Het resultaat is troostig. Het is een hard gelag, maar het is eigenlijk zoals we de laatste maanden gewend zijn. Dan winnen we zaterdag maar de troostfinale.”

Titelverdediger

Een foutloos parcours van Bart Bles was goed geweest voor een finaleplaats, maar de balk viel op de laatste hindernis en bracht het totaal voor Oranje op dertien strafpunten. “Bart streed voor wat hij waard was, maar de fout op de laatste hindernis is de harde realiteit”, aldus Ehrens.

Na een spannend verlopen wedstrijd waren het Duitsland, Zwitserland en Italië, die Nederland passeerden in de uitslag. Regerend Europees kampioen België was de beste in de eerste finaleronde en verdedigt zondag de titel van de Longines FEI Jumping Nations Cup.

Bron: Persbericht