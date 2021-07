Rob Ehrens: ‘Het heeft fantastisch uitgepakt!’

Het Nederlands landenteam won vanavond de FEI Nations Cup van Rotterdam. Bondscoach Rob Ehrens: “Ik ben een blije coach met deze overwinning in eigen land. Het was mooi om weer in Rotterdam te zijn, het is een geweldig evenement.”

Ehrens over de Nederlandse paarden: “Ik denk dat ze allemaal heel goed gesprongen hebben, jammer dat Frank de tweede ronde iets door het ijs zakte. Voor de rest ben ik heel dik tevreden. Complimenten voor mijn ruiters, maar zeker ook voor de parcoursbouwer. Na de eerste omloop baalde ik een beetje dat er zoveel foutlozen waren en wij een tijdfout hadden, maar het heeft fantastisch uitgepakt.”

Van der Vleuten: ‘Dit geeft vertrouwen’

Ook Maikel van der Vleuten, die twee nulrondes afleverde, was na afloop van de wedstrijd een blij man. “Er was dan wel geen publiek, maar wel een superatmosfeer. Het was een sterk deelnemersveld, maar onze paarden sprongen heel fijn. Deze winst geeft ons vertrouwen en nog meer motivatie voor de komende weken.”

‘Het team heeft het geweldig gedaan’

Iris Boelhouwer, was voor de eerste keer op het CHIO in haar nieuwe rol als technisch directeur van de KNHS. “Dit is één van de betere gevoelens die je kunt hebben bij sport. Onze ruiters hebben het fantastisch gedaan, het was echt super spannend tot het allerlaatste moment. In de tweede ronde zag je sommige paarden toch wat moe worden, maar ons team heeft het geweldig gedaan. Heel verdiend gewonnen. Dit was een super generale voor Tokio!“

Bron: KNHS persbericht / Horses.nl