Rob Ehrens: ‘Wel teleurstellend’

De Nederlandse springruiters wonnen de afgelopen twee jaar de Nations Cup van Falsterbo, maar dit keer zat er niet meer in dan een zevende plaats. “Wel teleurstellend”, laat bondscoach Rob Ehrens vanuit Falsterbo weten. “De andere landen reden beter en sterker.” In de tussenstand van de Nations Cup staat Nederland nu op de vierde plaats.

De finale in Barcelona is binnen handbereik voor team NL. In de tussenstand van de eerste Europese divisie staat Nederland na drie van de vier wedstrijden op de vierde plaats. Daarmee lijkt een plaats in de finale in Barcelona zeker. De volgende wedstrijd voor punten rijdt TeamNL het tweede weekend van augustus in Dublin. Aanstaande donderdag is de volgende landenwedstrijd, in Aken, maar die wedstrijd is niet opgenomen in de FEI Nations Cup Series.

Schuttert beste ruiter in Oranje

Frank Schuttert was met Lyonel D (v. Little Joe II) vandaag de beste voor team Oranje met een sublieme foutloze eerste omloop en een springfout in de tweede. Ook KNHS Talententeamlid Kevin Jochems reed een sterke ronde. In de tweede omloop moest de het KNHS Talent van 2018 een foutje op de hindernissen en een voor tijd incasseren.

Rob Ehrens is niet in de mineur. “Er waren ook genoeg lichtpuntjes. Don VHP Z N.O.P. (v. Diamant de Semilly) sprong onder Harrie Smolders eigenlijk twee goede ronden, waarvan de tweede zelfs nog beter. Hij kreeg een fout op hindernis twee die we niet verwacht hadden. Frank reed zeer goed. De balk in de tweede ronde had voor hetzelfde geld kunnen blijven liggen. Kevin reed ook zeer sterk in de tweede ronde.”

Op naar Aken

“Deze week gaan we naar Aken en dan zal ik de balans op gaan maken voor mijn team voor het EK in Rotterdam. Daarna zullen we in Dublin toch nog wat punten moeten scoren om naar Barcelona te kunnen. We strijden verder”, besluit Ehrens.

Uitslag Nations Cup Falsterbo

Bron: KNHS / Horses.nl