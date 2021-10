Smolders: ‘We werken hard en we geloven erin’

Nederland won vanmiddag de finale van de FEI Nations Cup in Barcelona. Met nul strafpunten op het conto bleven de ruiters in oranje de Ieren en de Belgen voor. Bondscoach Rob Ehrens gaf zijn team vooraf al kansen: “Ik ben erg blij, mijn team heeft het geweldig gedaan. Ze hebben laten zien hoe sterk Nederland is." Maikel van der Vleuten, Willem Greve en Harrie Smolders bleven foutloos. Sanne Thijssen kwam met één balkje over de streep.

Ehrens: “Afgelopen jaar was een beetje een worsteling. We lieten goede dingen zien, maar het kwam er niet iedere keer goed uit. Nederland heeft een stabiele groep topruiters, die hun paarden heel goed managen en die alles voor het land willen doen.”

‘Ik zou willen dat Carambole de persconferentie kon geven’

Voor Willem Greve werd de finale in Barcelona een bijzonder evenement. “Het is altijd goed om deel uit te maken van het winnende team, zeker op zo’n speciale show als dit.” Greve is blij met de prestatie van zijn 17-jarige Carambole. “Ik heb zoveel aan dit paard te danken, hij betekent veel voor me. Ik zou willen dat hij de persconferentie kon geven, want hij verdiende deze overwinning. Het is mooi dat hij nu aan de hele wereld heeft laten zien hoe goed hij nog op deze leeftijd is.” Greve heeft Carambole al sinds zijn vierde op stal staan. ”Thuis is hij een beetje lui, maar hij weet wat hij moet doen in de ring. Ik heb een plan gemaakt richting Barcelona en dat heeft goed uitgepakt. Aan het pensioen van Carambole wil ik nu nog niet denken, we gaan eerst dit vieren. Ik wil hem op zijn hoogtepunt uit de sport halen, en dat is dit wel. Eerst thuis maar eens kijken wat we gaan doen”, besluit Greve.

‘Echte persoonlijkheid’

Ook Sanne Thijssen had alleen maar lovende woorden voor haar paard Con Quidam: “Hij draait een heel goed seizoen, na zijn blessure is hij beter dan ooit teruggekomen. Ik ben heel blij met hem, hij is echt een persoonlijkheid. Gelukkig was de balk van vandaag geen probleem. Ik hoop Con Quidam in vorm te houden komende tijd. Ons team was ook geweldig, ik ben trots op iedereen!”

‘In vorm’

Maikel van der Vleuten: “Het is geweldig om deel uit te maken van het Nederlandse team, dat geeft altijd iets extra’s. We waren hier met vijf goede ruiters en met vijf goede paarden. Beauville is al een paar maanden in de juiste vorm, dus ik keek er naar uit. Ik ben heel blij met dit paard, hij vecht er altijd voor.” In Barcelona kwam Maikel als eerste teamruiter aan de start. “Als je dan foutloos rijdt geeft dat een goed gevoel.”

‘Terug aan de top’

Harrie Smolders zit met zijn Monaco in de goede flow: “Het is zijn eerste Nations Cup, dus dit was geen slecht begin. Monaco is heel goed, lichtvoetig, en verraste mij in deze dikke proef.” Smolders kon als laatste ruiter goed omgaan met de druk: “De resultaten lagen dicht bij elkaar en dan komt het vaak aan op de laatste ruiter en hindernis. We weten met parcoursbouwer Varela wat we kunnen verwachten. Ook vandaag, het waren mooie maar moeilijke lijnen.” Het eindresultaat mocht er zijn. “Wij werken allemaal hard, en geloven erin. Daarom zijn we terug aan de top”, concludeert Smolders.

Uitslag Longines FEI Nations Cup 2021

Nederland, 0 strafpunten

Maikel van der Vleuten – Beauville Z (v. Bustique), 0 strafpunten

Willem Greve – Carambole (v. Cassini I), 0 strafpunten

Sanne Thijssen – Con Quidam RB (v. Quinar), 4 strafpunten

Harrie Smolders – Monaco (v. Cassini II), 0 strafpunten Ierland, 1 strafpunt België, 4 strafpunten

Bron: KNHS / Horses.nl