Springruiters TeamNL vierde in Nations Cup Dublin

Een week na het WK teamzilver in Herning zijn de springruiters van TeamNL met twee debutanten op de vierde plaats geëindigd in de FEI Nations Cup in Dublin. Net zoals in voorgaande wedstrijden voegden de ruiters van bondscoach Jos Lansink in de tweede manche geen enkel strafpunt toe aan de 12 van de eerste manche. Nederland had zich al geplaatst voor de finale van de Nations Cup serie en staat na deze laatste landenwedstrijd van de serie op de Dublin op de tweede plaats. De Ieren wonnen voor een uitzinnig publiek hun thuiswedstrijd in het prachtige stadion in het centrum van Dublin na barrage met het Frankrijk.

“De tweede ronde was weer super”, vertelt Jos Lansink tevreden vanuit Dublin. “In de eerste ronde liepen we weer iets achter de feiten aan. Met wat minder pechfoutjes hadden we ook zo barrage kunnen rijden met Ierland en Frankrijk. Voor de jonge ruiters Lars en Hessel was dit een geweldige ervaring om voor zoveel publiek en in zo’n ambiance te rijden. Dat maak je niet vaak mee. In de tweede ronde hebben ze alle vier heel goed gereden.”

TeamNL tweede in eindstand

Met de vierde plaats in Dublin in de laatste wedstrijd van het seizoen zijn de springruiters in de eindstand van de competitie op de tweede plaats geëindigd achter Frankrijk. “Over het hele jaar hebben we het heel goed gedaan”, klinkt Lansink tevreden. “Naast de vaste waarden heb ik veel goede, jonge combinaties de kans gegeven en die hebben ze ook met beide handen aangepakt.”

Er volgt een korte pauze voor Lansink en zijn ruiters na de landencompetitie en het WK teamzilver. De bondscoach kijkt alweer vooruit. “Op naar Barcelona.” Waar de laatste dagen van september en de eerste dagen van oktober de FEI Nations Cup Final, die TeamNL vorig jaar won, wordt verreden.

Viermaal een springfout

De vier ruiters van Jos Lansink begonnen de wedstrijd allemaal met een springfout. Daarmee stond TeamNL na de eerste manche met 12 strafpunten gedeeld op de vierde plaats. Met een geweldig foutloos resultaat van debutant Lars Kersten en Emmerton (v. Silvio) begon het team van Lansink goed aan de tweede manche.

Hessel Hoekstra en Icoon VDL (v. Bubalu) herhaalden hun resultaat van de eerste omloop en dat betekende dat de debutant, die de afgelopen maanden zoveel successen boekte en in Herning op het WK als reserve aanwezig was, het niet meetellende resultaat had.

Patrick Lemmen was bijzonder tevreden toen hij na een heel mooi gereden foutloos parcours de prachtige piste van de Dublin Horse Show verliet.

Harrie Smolders deed wat hij al zo vaak doet. Wederom bleef de nummer 8 van de wereldranglijst foutloos en daarmee bleef TeamNL op een totaal van 12 strafpunten staan. Daarmee kwam het team op de vierde plaats en lieten ze Brazilië, de Verenigde Staten en Noorwegen achter zich.

