Springruiters TeamNL vierde in Nations Cup Falsterbo 

De springruiters van TeamNL zijn in hun derde FEI Longines Nations Cup van het seizoen op de vierde plaats geëindigd. Kars Bonhof en de KWPN-dekhengst Hernandez TN (v. Kannan) leverden met een dubbele foutloze ronde een topprestatie. “We hadden het geluk niet aan onze zijde vandaag”, aldus bondscoach Jos Lansink. Na drie van de vier wedstrijden staat Nederland gedeeld derde in de tussenstand en lijkt daarmee zeker van een plaats in de finale van de landencompetitie in Barcelona eind september.

“De paarden sprongen fantastisch”, is de eerste reactie van bondscoach Jos Lansink. “We hadden het geluk niet aan onze zijde vandaag.” Het team van Jos Lansink stond na de eerste omloop met vier strafpunten op de derde plaats met een totaal van 4 strafpunten, gelijk met het team van de Verenigde Staten dat een snellere tijd op de klok had staan en daarmee de tweede plaats innam achter het foutloze Zwitserse team. Door de acht strafpunten in de tweede manche was het finaal plaats vier voor TeamNL achter het winnende team van Zwitserland (4 strafpunten), de Britten op 2 en de Verenigde Staten op de derde plaats met acht strafpunten.

Goed begin

Willem Greve en Highway M TN (v. Eldorado van de Zeshoek), de winnaars van de Grote Prijs van CHIO Rotterdam vorige maand, sprongen als allereerste combinatie van de landenwedstrijd een superieure foutloze omloop. “Een fantastisch rondje om mee te beginnen”, vertelt de bondscoach. In de tweede viel de achterste balk van de oxer, de laatste hindernis van de driesprong. Vier strafpunten over twee manches was het resultaat voor de combinatie ruiter-paard die in 2022 Nederlands kampioen werden.

Leopold van Asten was door Jos Lansink als nummer 2 van TeamNL opgesteld voor de wedstrijd in Zuid Zweden. Zijn schimmel VDL Groep Iron Z (v. Charisma Z) is een geweldig talent. Ze zaten al in de winnende equipe in Rotterdam. Nu telde de balk uit de eerste omloop mee voor het team. Ze waren in de tweede ronde het streepresultaat.

Topcombinatie rijker

Kars Bonhof reed in zijn tweede vijfsterren landenwedstrijd met de twaalfjarige KWPN-hengst Hernandez TN geweldig dubbel foutloos, wat slechts zeven combinaties in de wedstrijd lukte. “De eerste ronde van Kars was geweldig. Hun tweede omloop was fantastisch. Het gaat elke wedstrijd beter met Kars en de hengst”, klinkt de coach tevreden. Kars Bonhof en de Kannan-zoon van Team Nijhof, die ook eigenaar zijn van Highway M TN, reden vorige maand de landenwedstrijd in La Baule en ze eindigden als vierde in de Grote Prijs van Rotterdam. Nederland is een topcombinatie rijker.

Derde landenwedstrijd voor Kim Emmen

Kim Emmen reed na Rome en Aken in Falsterbo haar derde landenwedstrijd van dit jaar met Inflame Go (v. Namelus R). In de tweede omloop viel de balk pas op de laatste hindernis. “Dat had ze niet verdiend, Kim reed met het mes tussen de tanden. Inflame Go kwam wat dicht aan de sprong. Het geluk ontbrak net wat”, aldus Lansink.

TeamNL komt half augustus aan start in de FEI Longines Nations Cup van Dublin. Na drie wedstrijden en de winst vorige maand in Rotterdam staat Nederland op de derde plaats in de tussenstand en lijkt daarmee welhaast verzekerd van een ticket voor de FEI Nations Cup finale eind september in Barcelona. Dublin is de laatste wedstrijd van de competitie.

Uitslag

Bron: persbericht