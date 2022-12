Springruiters TeamNL volgen in 2023 zelfde route naar Barcelona

De wereldpaardensportbond FEI maakte vorige week de wedstijdkalender bekend van de Longines FEI Nations Cup series in de eerste Europese divisie waarin de springruiters van TeamNL uitkomen. Het team van bondscoach Jos Lansink zal in 2023 in Sankt Gallen, Rotterdam, Falsterbo en Dublin rijden voor de punten die moeten leiden tot deelname aan de finale in Barcelona.

De landencompetitie voor springruiters in de eerste Europese divisie van de FEI Nations Cup series bestaat in 2023 uit zes wedstrijden. In vier daarvan rijden de acht deelnemende landen voor punten. Nederland is door de FEI ingedeeld in de wedstrijden van Sankt Gallen (1-4 juni), de thuiswedstrijd in Rotterdam (22 – 25 juni), in Falsterbo (13 – 16 juli) en in Dublin (9 – 13 augustus). Dat zijn dezelfde wedstrijden als dit jaar waarin Jos Lansink goede resultaten haalde met zijn ruiters.

Daarnaast maken de CSIO’s van Sopot (15 – 18 juni) en Hickstead (26 – 30 juli) deel uit van competitie. Wanneer een land start in de wedstrijd waarin ze niet zijn ingedeeld om voor de punten te rijden, dan worden de punten verdeeld onder de landen die voor de punten rijden.

Eerste divisie

De acht landen in de eerste divisie die strijden om tickets voor de finale in Barcelona zijn naast Nederland België, Duitsland, Frankrijk, Groot Brittannië, Ierland, Italië en Zwitserland. De beste zeven landen plaatsen zich voor de finale die van 28 september tot en met 1 oktober wordt verreden.

Klik hier voor de kalender en de verdeling van de starts per land.

Bron: KNHS