Vincent Voorn over EEF-winst in Kronenberg: ‘In eigen land winnen is echt fantastisch’

De springruiters van TeamNL hebben in het Noord-Limburgse Kronenberg de EEF Longines Nations Cup gewonnen. In een barrage met Canada reed Michael Greeve met Denver (v. Diarado) zijn derde foutloze parcours. Canada maakte een springfout. Daarmee won het team van bondscoach Vincent Voorn, na Mannheim, de tweede EEF Nations Cup op rij. ''In eigen land winnen is fantastisch'', lacht hij tevreden. TeamNL had in Denemarken nog een team aan start in de EEF Longines Nations Cup, dit team werd vijfde.

”Mannheim was geweldig om te winnen, veertien dagen geleden en voor het tweede jaar op rij”, vertelt Voorn. ”Maar in eigen land winnen is echt fantastisch. We wilden hier met een sterk team rijden. Met twee nieuwe paarden, Denver en Sirocco. Impian D (v. Bubalu VDL) van Henk Frederiks heeft vorig jaar al goed gelopen, heeft veel ervaring en staat garant voor nulrondes. Het paard van Lars Kersten zat twee weken geleden al in het winnende team. Matthijs van Asten koos voor deze wedstrijd, ondanks dat hij over twee weken in Sankt Gallen rijdt. Daar was ik heel blij mee, omdat deze wedstrijd voor ons heel belangrijk is. Zijn nulrondes waren vandaag wel doorslaggevend. Michael Greeve maakte het in de barrage super af. Zijn paard Denver sprong fenomenaal. We hebben gewonnen, dat is prachtig.”

Lust voor het oog

Michael Greeve reed met zijn pas negenjarige Denver, als eerste starter voor TeamNL, twee geweldige foutloze rondes. ”Hij kwam nergens in de buurt van het hout”, lacht Michael voordat hij barrage moest rijden. Het was een lust voor het oog hoe de nog jonge combinatie de beide omlopen sprong. In de barrage ging het nog beter. ”We proberen altijd het beste naar boven te halen. Als eerste starter probeerde ik zo snel als het kan en dan zien waar het eindigt. Dat was op de hoogste trede. Dat is mooi”, aldus Greeve.

Henk Frederiks wederom foutloos met Impian D

Henk Frederiks stond vorig jaar met het team al een paar keer op het podium. In Kronenberg deed hij hetzelfde als vorig jaar in de EEF Series, foutloos rijden. Zijn hengst Impian D geeft alles en wil gewoon geen fout maken voor zijn ruiter.

Matthijs van Asten en Sirocco

Matthijs van Asten was sinds lange tijd terug in het team. ”Ik weet niet eens meer hoe lang dat geleden is”, aldus de nummer 5 van het NK in Deurne en de winnaar van de Grote Prijs van Eindhoven vorige week. Zijn paard Sirocco (v. Balou du Rouet) liet alle balken liggen en zorgde dat Nederland net als Canada na twee omlopen op het fraaie terrein van De Peelbergen een foutloos resultaat had staan op het scorebord.

‘Resultaat kan niet beter’

“Dat resultaat kan niet beter”, lacht Lars Kersten, die zowel in Kronenberg als in Mannheim lid is van het winnende team. ‘Ik had vandaag geluk met mijn teammaten, die waren abnormaal in vorm. Mijn paard Chuck vh Marienshof (v. Colestus) sprong ook goed, maar niet niet zoveel geluk en in allebei de rondes een fout. Super blij.”

De overwinning voor Nederland in Kronenberg is een hele mooie opsteker, maar levert geen punten op in de richting van de halve finale van de EEF Longines series in Deauville. TeamNL verdiende veertien dagen geleden al 100 punten in Mannheim dat in regio Oost valt waarin Nederland is ingedeeld. Punten kunnen er verdiend worden van 12 – 16 juni in Samorin (Slowakije). Ierland verdiende in Kronenberg de 100 punten voor regio West.

TeamNL EEF Nations Cup Kronenberg Foto: Matilde Tarchiani

Vijfde in Denemarken

TeamNL had in Denemarken nog een team aan start in de EEF Longines Nations Cup in regio Noord. Het team werd vijfde met een dubbel foutloos resultaat van Mans Thijssen met Joviality (v. Warrant) en nulrondes van Gerben Morsink met Navarone Z (v. Nabab de Reve) en van KNHS Talententeamlid Iris Michels met Bugano de l’Abbaye (v. Ugano Sitte). Een goed resultaat voor de Nederlandse springsport.

De volgende landenwedstrijd voor TeamNL is op 31 mei in Sankt Gallen waar bondscoach Jos Lansink met vier combinaties aan start komt in de FEI Longines League of Nations op vijfsterren niveau.

Uitslag Kronenberg

Uitslag Martofte

Bron: Persbericht