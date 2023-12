Steve Guerdat succesvolste Nations Cup-ruiter van 2023: ‘Nations Cup maakt de sport geweldig’

De Rolex Top Ten winnaar van gisteren, Steve Guerdat, heeft dit jaar de meeste foutloze rondes (13) gereden op landenwedstrijden. De Zwitser mag zich daarmee 'Mr. Nations Cup 2023' noemen. De tweede plaats gaat naar zijn landgenoot Martin Fuchs met tien foutloze rondes. Ierland was met 60 foutloze rondes het meest succesvolste land, gevolgd door België (59) en Frankrijk (55).

Het Nations Cup-jaar 2023 werd afgesloten in Vilamoura (POR). Er werden 731 foutloze rondes gereden op 35 verschillende toernooien over de hele wereld door 330 verschillende paarden. De derde plaats met negen foutloze rondes werd gedeeld door Bryan Balsiger (SUI), Eduard Alvarez Aznar (ESP) en Ben Maher (GBR).

Steve Guerdat

Steve Guerdat was uitmuntend in zeven verschillende Nations Cups plus de Europese kampioenschappen in Milaan. Hij deed dit met drie verschillende paarden; Venard de Cerisy (v.Open up Semilly), Dynamix de Belhème (v.Grafton) en Is-Minka (v.Mylord Carthago).

‘Betekent veel voor mij’

”Ik denk dat iedereen weet dat de Nations Cups veel voor mij betekenen. Dit jaar was het bijzonder leuk dat we zoveel belangrijke en historische teamcompetities voor Zwitserland hebben kunnen winnen. Dat is het belangrijkste punt voor mij”, zei Guerdat aan de zijlijn van het CHI Genève. ”Het is altijd een grote eer om je land in deze competities te mogen vertegenwoordigen. Ik geloof ook dat de Nations Cup in het bijzonder, maar ook de Wereldbeker, onze sport zo geweldig gemaakt. Zover ik me kan herinneren motiveerde deze historische springconcoursen mij als kind al om deze sport te gaan beoefenen.”

Gemengde gevoelens League of Nations

Guerdat heeft gemengde gevoelens over de nieuwe Nations League 2024. ”Dit is gewoon een nieuwe serie voor mij en heeft niets te maken met de traditionele Nations Cups toernooien zoals La Baule, Rome, Aken of Calgary. Gelukkig blijven deze zoals ze zijn. Nu proberen ze gewoon iets nieuws en anders, waarvan ik op het eerste gezicht niet alles leuk vind. Maar je moet dit product eerst een kans geven en zien hoe het zich ontwikkelt.”

