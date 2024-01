Tani Joosten vervangt Leopold van Asten in League of Nations in Abu Dhabi

TeamNL ondergaat een kleine wijziging voor de eerste wedstrijd van de FEI Longines League of Nations in Abu Dhabi (VAE) op 11 februari. Helaas moest Leopold van Asten zich afmelden bij bondscoach Jos Lansink die daarop Tani Joosten aanwees als zijn vervanger. Joosten debuteerde met haar Galdal Me afgelopen weekend sterk tijdens Jumping Amsterdam.