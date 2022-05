Team NL met 4 naar tweede ronde Nations Cup: Frankrijk houdt als enige de nul

Om half drie trapte Team NL de eerste FEI Nations Cup af in Rome: Jur Vrieling, Bart Bles, Willem Greve en Marc Houtzager mochten hun oranje jassen uit de kast halen. Met een totaalscore van vier strafpunten begint het team onder leiding van bondscoach Jos Lansink straks aan de tweede ronde. Alleen Frankrijk wist vandaag alle balken te laten liggen en komt als enige straks met nul strafpunten aan start.

Jur Vrieling betrad met Long John Silver (v. Lasino) als eerste de graspiste in Rome. Met een balk en een strafpunt voor tijd moest hij in totaal vijf strafpunten incasseren. De andere ruiters van Team NL letten goed op, want daarna sprongen alle combinaties binnen de tijd naar de finish. Twee foutloze rondes waren er voor Bart Bles met Kriskras DV (v. Cooper van de Heffinck) en Willem Greve met Grandorado TN (v. Eldorado van de Zeshoek). Marc Houtzager moest een ongelukkige fout in de driesprong incasseren en eindigde daarmee met Sterrenhof’s Dante (v. Canturano) op vier strafpunten.

Vier landen op vier

Van de tien deelnemende landen eindigden er vier met vier strafpunten. Naast Nederland zijn dat Duitsland, Amerika en België. Frankrijk mag in de tweede ronde als laatste van start: zij hielden als enige de lei schoon. Alleen Penelope Leprevost moest vier strafpunten incasseren met Gfe Excalibur de La Tour Vidal (v. Ugano Sitte) en werden daarmee het wegstreepresultaat. Haar landgenoten Simon Delestre, Kevin Staut en Roger Yvest Bos lieten alle balken liggen. Engeland, Ierland, Canada en Spanje eindigden allemaal met een totaal van 8 strafpunten. Thuisland Italië kwam vandaag niet uit de verf: met een totaal van twaalf strafpunten eindigden zij deze ronde op de laatste plek en komen dus als eerste van start in de tweede ronde die om half 5 begint.

