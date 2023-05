TeamNL-springruiters zesde in 5* Nations Cup Rome en zevende in 3*Nations Cup Uggerhalne

De springruiters van TeamNL zijn in de Nations Cup van Rome, de eerste vijfsterren landenwedstrijd van het seizoen, op de zesde plaats geëindigd. Het resultaat was gedeeld derde met vier andere landen met een gelijk aantal van 12 strafpunten, echter de tijd van het team van Jos Lansink was de langzaamste. In de EEF Longines Nations Cup in Uggerhalne begon TeamNL onder leiding van Vincent Voorn uitstekend met een foutloos resultaat in de eerste manche, door de 16 strafpunten uit de tweede ronde was het plaats 7 in de einduitslag.

De prestigieuze Nations Cup van Rome op het prachtige Piazza di Siena maakt geen onderdeel uit van de FEI Longines Nations Cup Series, maar is daarom niet minder gewild als seizoenopening voor de beste ruiterteams van de wereld. Tien landen kwamen aan start, de beste acht mochten door naar de tweede manche.

Nederland stond na de eerste omloop met vier landen op 8 strafpunten op de gedeelde vierde plaats. Daar kwamen in de tweede manche vier strafpunten bij wat het eindresultaat op 12 strafpunten bracht. Dat was ook het totaal van Frankrijk, Zweden en Duitsland die in die volgorde boven Nederland in de uitslag kwamen met een snellere tijd van de drie meetellende combinaties bij elkaar opgeteld. Ierland won de barrage van Italië, nadat ze met 8 strafpunten de beide ronden afsloten.

Jur Vrieling

Jur Vrieling en zijn schimmel Long John Silver 3 N.O.P. waren de enige ervaren combinatie van TeamNL. Desondanks begonnen ze matig met het streepresultaat in de eerste manche. In de tweede reed de Groninger zijn vermogende Holsteiner ruin overtuigend foutloos rond.

Kim Emmen

Kim Emmen kreeg het vertrouwen van bondscoach Jos Lansink met haar pas tienjarige hengst Inflame Go, die in Rome pas zijn derde 1.60m parcours sprong. En hoe. In de eerste omloop was Emmen met de Namelus R-zoon de enige foutloze combinatie voor het team. In de tweede manche kregen ze twee ongelukkige fouten en was dat het streepresultaat voor het team. Maar wat een vermogen heeft Inflame Go.

Maikel van der Vleuten

De Nederlands kampioenen van vorige maand, Maikel van der Vleuten en zijn negenjarige hengst O’Bailey vh Brouwerhof, sprongen hun eerste internationale 1.60m wedstrijd en deden dat overtuigend met een balk in de eerste ronde en een superieure foutloze tweede omloop. Het gemis aan ervaring op het hoogste niveau was nergens te bespeuren.

Harrie Smolders

Harrie Smolders startte zijn geweldig springende Uricas v/d Kattevennen in zijn eerste landenwedstrijd. De Holsteiner hengst mist ook nog wat ervaring, maar de kwaliteit en de toekomstverwachtingen zijn er zeker. In beide manches raakte Uricas een balk licht aan, die viel. Het resultaat telde twee keer mee.

Sankt Gallen

Volgende week reist Lansink met Smolders, Vrieling, Sanne Thijssen, Kevin Jochems en Loewie Joppen naar Sankt Gallen voor de eerste FEI Longines Nations Cup van het seizoen. Dan gaat het om punten voor een plek in de Nations Cup finale eind september in Barcelona. Eind augustus staat het Europees Kampioenschap Springen in Milaan op de kalender. Vorig jaar stelden de springruiters met het teamzilver op het WK in Herning al een Olympisch ticket voor Parijs 2024 zeker.

EEF Nations Cup: prima debuut voor Eric ten Cate

Tegelijkertijd vond in het Deense Uggerhalne een etappe van de EEF Longines Nations Cup serie plaats. Vincent Voorn had voor deze kwalificatie van regio Noord (Nederland zit in Centraal) Eric ten Cate met Incredible als eerste ongesteld. Met nul en vier was hun debuut in de Oranje rijjas prima.

Henk Frederiks reed Impian D foutloos in de eerste omloop en kreeg 8 strafpunten in de tweede.

Mark Martens begon beide parcoursen goed met de royale en met vermogen springende Ier Kinmar Quality Hero, maar kon dat naar het einde van het parcours niet volhouden.

Patrick Lemmen deed vorig jaar al ervaring op in het team van Jos Lansink met Exit Remo, die afgelopen winter verkocht werd aan Olympisch kampioen Ben Maher. In Uggerhalne startte Lemmen zijn negenjarige talent James Blond over de beide omlopen met hindernissen op 1.45m hoogte. In de tweede ronde viel een balk, in de eerste ronden waren ze foutloos.

Volgende week komt TeamNL aan start in de EEF Nations Cup van Drammen. Dan vervangt Roelof Bril Patrick Lemmen en reist het team van Uggerhalne door naar Noorwegen.

Uitslag Nations Cup CSIO5* Rome, 1.60m

1. Ierland, 8 str pnt, (0, 33.91 sec barrage)

2. Italië, 8 str pnt (4, 38.08 sec barrage)

6. Nederland, 12 str pnt

Jur Vrieling (Holwierde), Long John Silver 3 N.O.P. (v.Lasino), (25) – 0

Kim Emmen (Dinteloord), Inflame Go (v.Namelus R), 0 – (8)

Maikel van der Vleuten (Someren), O’Bailey vh Brouwershof (v.Darco), 4 – 0

Harrie Smolders (Lage Mierde), Uricas v/d Kattevennen (v.Uriko), 4 – 4

Klik hier voor de volledige uitslag



Uitslag EEF Longines Nations Cup Uggerhalne (Den), 1.45m

1. Verenigde Staten, 0 str pnt

7. Nederland, 16 str pnt

Eric ten Cate (Geesteren, Ov), Incredible (v.Clinton), 0 – 4

Henk Frederiks (Wapserveen), Impian D (v.Bubalu VDL), 0 – 8

Mark Martens (Maasbracht), Kinmar Quality Hero (v.Obos Quality), (12) – (24)

Patrick Lemmen (Grashoek), James Blond (v.Nabab de Reve), 0 – 4

Klik hier voor de volledige uitslag

Bron: KNHS