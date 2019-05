Tweede Nations Cup-zege op rij voor de Mexicanen

Het Mexicaanse springteam zorgde zondag in Coapexpan dat de overwinning in de landenwedstrijd in eigen land bleef. Met in totaal dertien strafpunten bleef het team van chef d'equipe Stanny van Paesschen net voor op de Amerikanen, die uitkwamen op vijftien strafpunten in totaal. Canada werd derde.

Met deze overwinning heeft Mexico de tweede Nations Cup-zege op rij binnengehaald in de North and Central America & Caribbean-League. In februari wonnen ze ook de eerste landenwedstrijd van dit seizoen in Wellington.

Team Mexico

Lorenza O’Farrill liet met Queens Darling (Quidam’s Rubin x Concetto) beide omlopen de balken in de lepels en zette met enkel een tijdfout het beste resultaat neer voor zijn team. Patricio Pasquel kreeg vier strafpunten met Babel (Billy du Lys x High Flyer) en Manuel Gonzales Dufrane, de enige ruiter die ook in Wellington aan de start kwam, kreeg acht strafpunten met Hortensia van de Leeuwerk (Corland x Argentinus).

Tijdfouten

Behalve O’Farrill slaagden alleen Richard Spooner en Quirado RC (Quinar x Corrado) erin om zonder springfouten aan de finish te komen. Het Amerikaanse duo kreeg wel in beide omlopen een tijdfout.

Tussenstand

Voor de tussenstand in deze League betekent deze tweede overwinning dat Mexico nu met 200 punten aan de leiding gaat. America volgt met 170 punten op de tweede plaats en Canada heeft tot nu toe 140 punten verzameld en staat daarmee derde.

De derde en laatste Nations Cup voor de North and Central America & Caribbean-League staat gepland in Langley van 28 mei tot en met 2 juni.

Uitslag

Tussenstand

Bron: Horses.nl