Van der Vleuten neemt jonge troef mee naar Barcelona

Komende donderdag barst de finale van de Nations Cup in Barcelona los. Het Nederlands team was eigenlijk niet gekwalificeerd, maar ontving op het allerlaatste moment alsnog een startplaats, nadat Azië/ Australië geen team bij elkaar kreeg. Nadat bondscoach Rob Ehrens eerder al bekendmaakte welke ruiters er mee gingen, zijn nu ook alle paarden bekend. Daarbij valt vooral het tweede paard van Maikel van der Vleuten op. Ook blijkt Frank Schuttert te zijn vervangen door Eric van der Vleuten.

Naast Dana Blue (v. Mr. Blue) neemt Vleut jr. niet Verdi of Beauville mee naar Spanje, maar de pas achtjarige Sildouch Z (v. Spartacus). Waar zijn teamgenoten met bekendere ‘tweede paarden’ komen, kiest Van der Vleuten voor de jonge schimmelmerrie, die hij sinds maart 2018 internationaal uitbrengt.

De afgelopen maanden was er al succes voor het duo. Ze scoorden onder meer een derde plaats in de vrijdagrubriek op het CSI Ommen in augustus. Ook in Geesteren en Brussel waren er podiumplekken. Daarnaast ging de merrie al mee voor wat nevenrubrieken van de Global Championswedstrijden in Parijs en Cannes. In welke rubrieken Sildouch in Barcelona zal starten is nu nog niet bekend.

Schuttert vervangen door Van der Vleuten Sr.

Hoewel eerder was aangekondigd dat Frank Schuttert met zijn EK-paard Lyonel D naar Barcelona zou gaan, ontbreekt hij nu op de masterlist. Eric van der Vleuten gaat in zijn plaats mee.

Alle ruiters en paarden zijn:

Bart Bles: Gin D en Israel v/d Dennehoeve

Willem Greve: Formidable en Zypria S

Marc Houtzager: Sterrehof’s Calimero

Maikel van der Vleuten: Dana Blue en Sildouch Z

Eric van der Vleuten: Djoost Again en Wunschkind 19

