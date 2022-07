Van der Schans loodst NL naar Finale, Duitsland wint

In Boedapest is vandaag de halve finale van de Longines EFF series verreden. Van de 25 landen die aan het begin van het seizoen aan deze competitie begonnen mochten er zeventien meedoen aan de halve finales in Deauville verleden week en Boedapest deze week. Van die zeventien plaatsen tien landen zich voor de finale in Warschau later dit jaar. De winnaar werd Duitsland gevolgd door Zwitserland en Oostenrijk.

In Deauville wisten België, Spanje, Ierland, Zweden en Portugal zich verleden week al te plaatsen voor de finale in Polen komende sepember.

Het Nederlands team dat probeerde zich daar ook voor te plaatsen bestond uit Bart Lips met Hurricane DD (v.Falaise de Muze), Teddy van de Rijt met Gino (v.Echo van ’t Spieveld), Demi van Grunsven met Hurinta (v.Namelus R) en Wout-Jan van der Schans met AS Bombay (v.Diamant de Semilly). Ze kregen een 1.50m parcours voorgeschoteld van 12 hindernissen en 15 sprongen.

Eerste manche

Bart Lips en Teddy van de Rijt openden nog enigzins aardig voor Nederland met ieder een springfout maar na de acht strafpunten die van Grunsven en van der Schans kregen zakte Nederland weg tot de twee na laatste plaats in het tussenklassement.

Het team van Duitsland ging aan de leiding met drie foutloze ritten, gevolg door Zwitserland en Oostenrijk met vier strafpunten.

Tweede manche

Bart Lips behaalde in de tweede ronde dezelfde score als in de eerste, vier strafpunten. Wilde Nederland nog kans maken om de finale in Warschau te halen dan moesten er liefst twee foutloze ritten genoteerd worden door de rest van het team. Voorwaar een pittige opgave.

Ook Teddy van de Rijt kreeg vier strafpunten waardoor Nederland iets steeg in de tussenstand. Met nog twee deelnemers van ieder team te gaan was Nederland naar de vijfde plaats gekropen. Nu nog een nulrondje van van Grunsven of van der Schans en de kat zou in het bakkie zijn.

Het is eentonig maar wederom werd het resultaat van de eerste ronde herhaald. Nu was het Demi van Grunsven die eigenlijk aan een heel fijn rondje bezig was met een fout op de insprong dubbel maar voor de rest zag het er verzorgd uit. Helaas viel ook nog de balk van de laatse steilsprong waardoor ze met acht strafpunten afsloot. Met dat resultaat hing alles af van Wout-Jan van der Schans omdat Italië met maar drie strafpunten achterstand nog alle kans had die felbegeerde vijfde plaats te halen.

De strijd om de overwinning tussen Duitsland en Zwitserland was ondertussen ook nog in volle gang met de Duitsers op vier strafpunten en de Zwitsers op acht en voor beide teams nog één ruiter te gaan.

Italïe zette de druk vol op van der Schans toen hun laatste ruiter een foutloze ronde uit de hoge hoed toverde. Dat betekende dat van der Schans geen fout mocht maken want bij iedere springfout zou Nederland weer terugvallen naar de zesde plek en uitgeschakeld zijn voor de finale.

WOUT-JAN FLIKT HET!!!

Met een formidabele foutloze ronde redt hij het team en verzekert Nederland van een plek in de finale. Dat het team team toch nog vierde werd was een meevaller na een landenwedstrijd die moeizaam verliep voor de ploeg. Duitsland wist Zwitserland net achter zich te houden met acht strafpunten tegenover de twaalf van Zwitserland.



Uitslag