Zwitserland wint in eigen huis, Nederland teleurstellend laatste

In Sankt Gallen werd de landenwedstrijd net als verleden jaar gewonnen door Zwitserland. In een barrage rekende het team af met Brazilië dat in de persoon van Yuri Mansur een fout in de barrage kreeg. De tijd was sneller dan die van Martin Fuchs, maar de Zwitser had wel alle balken in de lepels laten liggen. Duitsland eindigde op de derde plaats gevolgd door Engeland en Frankrijk.

Nederland kwam aan de start in deze landenwedstrijd met het team zoals dat deelnam aan de afgelopen WK in Herning verleden jaar, met dien verstande dat Maikel van der Vleuten vervangen werd door Loewie Joppen. Op papier een team dat mee kan doen voor de winst als alles een beetje mee zou zitten.

Eerste manche

Normaal gesproken als Maikel van der Vleuten meedoet, dan zou hij als eerste van het team van start gaan en Sanne Thijssen als tweede. Maar deze keer koos de coach ervoor om Thijssen met Con Quidam RB (v. Quinar) als eerste van start te laten gaan, daarna Jur Vrieling en dan Loewie Joppen. Con Quidam sprong weer een uitstekend rondje en Sanne deed hetzelfde, maar helaas met toch een fout op de insprong van de dubbel kwam de score op vier strafpunten.

Vier voor Vrieling

Voor Jur Vrieling met Long John Silver 3 N.O.P. (v. Lasino) gold hetzelfde. De imposante schimmel sprong een ronde met lappen lucht over iedere hindernis maar alweer op de een na laatste hindernis ging de voorste paal van de uitsprong uit de lepels en sloot ook Vrieling zijn rit af met vier strafpunten. Thijssen kreeg op dezelfde hindernis haar fout, alleen betrof dat de insprong.

Druk op de schouders van Joppen

Dat betekende dat er nogal wat druk op de schouders van Loewie Joppen lag aangezien het verloop van de wedstrijd vereiste dat Havel van de Wolfsakker (v. Hos d’O) een foutloze omloop zou springen om aansluiting te houden bij de kop van het klassement. Die hoop vervloog al vlug bij hindernis twee, waar Joppen zijn eerste fout te verwerken kreeg. Snel daarop kwam ook de tweede paal naar beneden en met de achterbeen fout op de laatste hindernis, kwam zijn resultaat op twaalf strafpunten waarmee Nederland de laatste plaats in het tussenklassement bezette op dat moment.

Smolders levert

Zoals zo vaak was het Harrie Smolders die, deze keer met Bingo Du Parc (v. Mylord Carthago), het team weer uitzicht gaf op een goed resultaat voorin het klassement door een vlekkeloze nul op het bord te zetten. Met deze score nam Nederland acht strafpunten mee naar de tweede manche en stond het in de tussenstand gedeeld vierde met Denemarken en Duitsland. Het bal werd geleid door Brazilië dat al na drie ruiters zeker was van een totaal van nul fouten en hoefde de vierde ruiter niet eens meer binnen te laten komen. Thuisland Zwitserland en Engeland waren de achtervolgers met ieder een springfout op het conto.

Tweede manche

Sanne Thijssen deed tot de laatste lijn hetzelfde als ze deed in de eerste omloop, foutloos blijven. Misschien ingegeven door de fout die ze de eerste ronde op de insprong van de dubbel kreeg reed ze die nu meer voorwaarts in. Dat pakte anders uit dan gehoopt want haar 17-jarige hengst werd daardoor té vlak op de insprong waardoor zowel die als de uitsprong beiden in het gras vielen. Als gevolg daarvan liep de afstand naar de laatste hindernis weer niet lekker en ging ook die naar beneden. Twaalf strafpunten, een landenwedstrijdresultaat dat we van haar nog niet eerder zagen met Con Quidam RB.

Fout in het begin

Jur Vrieling was er logischerwijs alles aan gelegen om zijn vier strafpunten van de eerste ronde te verbeteren daar het op het moment dat hij binnenreed wel duidelijk was dat zelfs een tijdfout een kans op een hoge klassering voor Nederland als sneeuw voor de zon zou laten verdwijnen. Daar waar hij met Long John Silver in de eerste omloop zijn fout op het eind kreeg, kwam deze keer de fout al vrij in het begin. Daarna sprong het duo weer verder zonder problemen naar huis. Wat Nederland terugwierp in het klassement met Loewie Joppen en Harrie Smolders nog te gaan.

Misverstand Joppen

De druk op Loewie Joppen was in de eerste manche al groot door hoe de wedstrijd verliep, met de twaalf strafpunten van Sanne Thijssen in de tweede was voor hem de druk om te presteren zo mogelijk nog groter. De eerste zes hindernissen liep alles op rolletjes en sprong Havel voorbeeldig maar ineens was daar het misverstand tussen ruiter en paard en kwam Havel verkeerd bij de sprong waardoor hij niets anders kon dan deze naar beneden springen. Daarna ging alles mis wat maar mis kon gaan en moest Joppen uiteindelijk gedesillusioneerd de ring verlaten met een totaal aantal strafpunten van 37 over beide omlopen.

Ook pech voor Smolders

Voor een plek voorin met het team hoefde Harrie Smolders het niet meer te doen dan want zelfs als hij foutloos reed dan nog zou Nederland achteraan eindigen. Waar hij het wel voor deed was de extra bonus van 50.000 euro, die de dubbel foutlozen in deze wedstrijd mochten verdelen. Rodrigo Pessoa had met Major Tom (v. Vagabond de la Pomme) al laten zien dat dat mogelijk was, net als de Zwitsers Bryan Balsiger met Dubai Du Bois Pinchet (v. Kashmir van Schuttershof) en Steve Guerdat met Venard de Cerisy (v. Open Up Semilly). Smolders mocht lange tijd hoop hebben dat hij zich bij dat trio kon voegen maar op de Nederland slecht gezinde en daardoor bij Oranje beruchte dubbelsprong kreeg ook hij een fout. Zijn vier strafpunten bracht het totaal van Nederland op 28 waarmee het achtste en laatste werd en moet dit gezien worden als een flinke domper en een slechte generale repetitie voor de volgende ontmoeting, standplaats CHIO Rotterdam.

Barrage

Zowel Brazilië als Zwitserland hielden de score op vier strafpunten waardoor een barrage de beslissing moest gaan brengen. Voor Zwitserland was het Martin Fuchs met Leone Jei (v. Baltic VDL) die de barrage voor zijn rekening nam. Met een fenomenaal springende Leone Jei zette hij de klok stil in een razendsnelle 42.14 seconden en liet daarbij alle hindernissen intact. Voor Juri Mansur was dit een schier onmogelijke taak omdat zijn paard Miss Blue Mystic Rose (v. Chacco Blue) niet over de reuze galopsprongen beschikt die het paard van Fuchs wel heeft. Dus moest hij het hebben van een nog hoger tempo en hij zowaar lag hij voor op het schema van de Zwitser maar de race naar de laatste was net iets teveel risico waardoor daar de fout werd gemaakt die het lot bezegelde. Zwitserland won net als verleden jaar in eigen huis, gevolgd door Brazilië op de tweede plaats. Duitsland maakte het podium compleet. Nederland moet deze wedstrijd maar vergeten en zorgen dat het zondag in de Grote Prijs hoge ogen gooit.

Uitslag

Bron: Horses.nl