FEI onderzoekt optreden Andy Kocher met Carollo in Derby Calgary

Andy Kocher kwam afgelopen weekend in opspraak nadat hij de Chacco-Blue zoon Carollo over de loodzware derby van Calgary had gestuurd. De dag ervoor had de pas tienjarige ruin al de Queen Elizabeth II Cup gewonnen. De ruin was zichtbaar vermoeid na drie zware rondes, maar werd ondanks dat toch in de Derby aan de start gebracht. De FEI heeft nu de zaak in onderzoek genomen.