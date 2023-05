FEI opent biedproces nieuwe Longines League of Nations Series

Met overweldigende steun is op 28 maart tijdens de meeting van de speciale FEI Jumping Nations Cup Task Force de wijziging van het FEI General Regulations goedgekeurd en werd de Longines League of Nations in het leven geroepen. De FEI heeft nu het biedproces geopend voor de kwalificatiewedstrijden en de finales van de Longines League of Nations Series, die in 2024 van start gaan.

De Longines League of Nations, die tijdens de laatste Task Force-vergadering in maart als ‘gamechanger’ werd bestempeld, heeft een uniforme en wereldwijde opzet, waarbij de beste tien landen het op vijf toplocaties tegen elkaar opnemen om zich te kwalificeren voor een finale. In de finale strijden de beste acht teams om de titel Longines League of Nations-kampioen.

Meer prijzengeld en financiële prikkels voor organisatoren, ruiters en nationale bonden, evenals een groot aantal andere mogelijkheden, waaronder de uitgebreide verbintenissen en diensten van de FEI, staan beschreven in de Bid Guide die op 22 mei werd gelanceerd. Volgens het tijdschema voor het bieden hebben potentiële gastlocaties nu vijf werkweken om hun aanvraag in te dienen. De geselecteerde locaties zullen medio juli bekend worden gemaakt.

Bekijk hier het FEI Bidding platform.

Bron FEI/World of Showjumping