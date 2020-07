FEI verwerpt Twomey’s beroep uitsluiting door bloedregel

Het FEI tribunaal heeft Billy Twomey's beroep verworpen tegen uitsluiting van de 5* Grand Prix op Deeridge Farm in Wellington in maart van dit jaar. De Ierse springruiter sprong daar naar de winnende tijd met Lady Lou (v. Lord Z), maar werd door de Ground Jury uit de strijd gehaald wegens bloed aan de flank van het paard.

Als laatste in de barrage had Billy Twomey met Lady Lou de winnende tijd op de klokken gezet. Toen de Ier uit de ring kwam constateerde een steward bij de controle bloed aan de linker flank van het paard wat door spoorgebruik zou zijn gekomen. De Ground Jury diskwalificeerde Twomey en hij werd terug gezet naar de zesde plaats. Twomey liep zo de hoofdprijs van 99.000 dollar mis.

Bloed protocol

Twomey ging tegen de beslissing in beroep bij het tribunaal. Bij het ‘bloed protocol’ zou niet op de juiste manier zijn gevolgd en de handschoentest zou 20 tot 30 minuten na het rijden van het parcours zijn gedaan. Volgens Twomey was de uitsluiting om veterinaire redenen, maar er was geen veterinair bij de controle. De FEI bracht in het verweer onder meer naar voren dat het protest van Twomey te laat zou zijn ingediend.

Beroep verworpen

Bij het bereiken van zijn beslissing verklaarde het tribunaal dat het beroep van Twomey niet ontvankelijk was omdat het in strijd was met een beslissing van de Ground Jury met betrekking tot de eliminatie van de combinatie om veterinaire redenen.

Lees hier het volledige besluit van het tribunaal.

Bron World of Showjumping