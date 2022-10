140.000 euro voor Conor Swail in Longines Grote Prijs van Washington

Conor Swail en Count Me In (v.Count Grannus) waren de grootverdieners van dit weekend met het winnen van de WB wedstrijd in Washington afgelopen nacht. In de barrage, waarvoor zich negen combinatie's hadden geplaatst, zette hij met 35.76 seconden de snelste foutloze rit neer. Daniel Bluman was met de 11-jarige KWPN merrie Gemma W (v.Luidam) een fractie van een seconde langzamer, om precies te zijn 0.24 seconden, en werd tweede. De beste Amerikaan in deze rubriek was Brian Moggre die de derde plaats voor zijn rekening nam met MTM Vivre le Reve (v.Ustinov).



Het basisparcours bestond uit 13 hindernissen van maximaal 1.60m hoog en bevatte een dubbel- en een driesprong. In de barrage werd dat aantal teruggebracht naar zeven waaronder twee nieuwe hindernissen die in het basisparcours niet stonden.

Barrage

Daniel Coyle beet met Legacy (v.Chippendale Z) het spits af en eindigde zijn barragerit met vier strafpunten in 38.55 seconden. Mario Deslauriers

verbeterde dat resultaat door met Bardolina (v.Clarimo) foutloos te blijven in 40.17 seconden. Wat op zijn beurt weer door Beat Mandli met Chartraine Pre Noir (v.Kannan) werd aangescherpt tot 39.24 seconden.

Maar dat was allemaal margewerk, Conor Swail haalde van die tijd maar liefst bijna vier seconden af en vanaf dat moment was duidelijk dat dit de

te kloppen tijd was en dat je goed je best moest doen om dat te verbeteren. Twee nummers na hem kwam voor eigen publiek de Amerikaan Brian Moggre in de baan en het enthousiasme van de tribunes was duidelijk hoorbaar. Moggre deed een goede poging maar bleef steken op 36.74 seconden en werd daarmee uiteindelijk derde. Daniel Bluman kwam het dichtst in de buurt van allemaal maar ook al was het verschil niet groot, toch werd hij tweede en moest met zo’n 60.000 euro minder genoegen nemen.

Uitslag