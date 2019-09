Achtjarige Garant wint American Gold Cup met Madden

Beezie Madden heeft vleugels gekregen, en dat met Nederlandse paarden. Vorige week won Madden Spruce Meadows met Darry Lou (v. Tangelo), gisteren won ze de American Gold Cup met voormalig Wereldkampioen Garant (v. Warrant). De American Gold Cup is één van de meest prestigieuze prijzen van Noord-Amerika en deze winst van de nog maar achtjarige (!) Garant, gefokt door de Gebroeders Bosch en opgeleid door Willem Greve is uitzonderlijk. Het was zijn eerste 1,60m!

Dat Garant wel ging doen wat hij onder Willem Greve liet vermoeden, werd het afgelopen seizoen al duidelijk. In Aken won hij onder andere de youngster cup. Maar dat ‘het doen’ zo snel daarop volgde, komt voor iedereen onverwachts. Ook voor amazone Beezie Madden: “Ik wist aan het begin van deze week nog niet eens dat ik hem mee zou laten lopen in de Wereldbekeretappe op de American Gold Cup. Het plan was om Garant dit najaar rustig naar het hoogste niveau te brengen, maar hij sprong vrijdag zo goed dat ik dacht: dit gaat wel. Dat hij vervolgens zo springt, is geweldig!”

Ongelooflijk slim

“Hij heeft superveel talent, maar we weten allemaal dat je er daarmee niet bent. Ik denk dat hij het nu al zo goed doet omdat hij ongelooflijk slim is. Hij weet wanneer hij het hout niet moet aanraken Verder weet ‘ie ook wanneer het hard moet gaan”, zegt Madden, die met Garant 40,89 seconden nodig had voor de barrage, dik een halve seconde sneller dan nummer 2 Karl Cook met Caillou (v. Casall). “We noemen hem op stal junior”, zegt Madden. Dat staat voor een jonge versie van Authentic, het voormalige toppaard van Madden . “Dat heeft niks te maken met hoe hij eruit ziet of hoe hij springt, maar qua persoonlijkheid lijken ze op elkaar”, aldus Madden.

‘Kijken of we kunnen gaan voor Tokyo’

Madden liet zich in North Salem ook ontvallen dat ze Garant in haar hoofd heeft voor de Olympische Spelen in Tokyo. “Dit was echt een grote stap voor hem. We willen hem dit najaar een beetje testen en wat dikkere proeven laten lopen om te kijken of Tokyo met hem gaat lukken, maar dat is een flinke opgave voor een negenjarige. We willen dit najaar kijken of het de moeite waard is om dat te proberen.”

Brego R ’n B derde met Dinan

Brego R ’n B (v. Namelus R), het paard dat zorgde voor een korte comeback van Angelique Hoorn, kwam met Katie Dinan op de derde plaats terecht. De dertienjarige ruin was de laatste foutloze in de barrage, waarvoor zich zeven combinaties plaatsten. Vierde als snelste vierfouter werd Eddie Blue met Devin Ryan, de combinatie die vorig jaar zoveel indruk maakte in de Wereldbekerfinale. Drie Nederlandse paarden in de top-4 dus.

