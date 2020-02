Adrienne Sternlicht opent week 8 van WEF met overwinning

In Wellington begin gisteren week 8 van het Winter Equestrian Festival met een Tabel A direct op tijd. Adrienne Sternlicht stuurde Cadans Z (v. Carosso VDL) overtuigend naar de zege in de 4* 1,45m-rubriek. De Amerikaanse was haar landgenoot Todd Minikus met Calvalou (v. Calvaro Z) anderhalve seconde te snel af. Ben Maher werd derde op de door P. Verberne gefokte Ginger-Blue (v. Plot Blue).

68 combinaties gingen van start in de 1,45m-rubriek. Adrienne Sternlicht zette met startnummer 26 de snelle tijd van 62,59 seconden op de klokken met de elfjarige Cadans Z. Ze verpulverde de tijd van Ben Maher die even daarvoor met 67,78 seconden aan de leiding ging op de KWPN’er Ginger-Blue. Aan het einde van de rubriek wist Todd Minikus zich nog tussen Sternlicht en Maher in te rijden op Calvalou. Hij kwam in 64,02 seconden over de finish.

“Het is fijn om met een overwinning te beginnen”, verklaarde Adrienne Sternlicht. “De meeste ruiters gebruiken zo’n rubriek als deze om te trainen, dus ik probeerde daar gebruik van te maken met dit paard. Cadans heeft een grote galoppade en er waren plaatsen waar ik daar goed gebruik van kon maken. De merrie presteerde fantastisch.”

Onder kunstlicht werd ’s avonds nog een 1,45m-rubriek direct op tijd verreden. Hierin was Brianne Goutal de sterkste met Tanael des Bonnes (v. Watch Me v’t Zorgvliet). Ze was 2,5 seconden sneller dan Alberto Michan met Ictus d’Emma (v. Emerald). De derde plek ging naar Samuel Parot jr. op Buga Z (v. Chester Z).

Bron persbericht WEF Wellington