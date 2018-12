Ahlmann wint Wereldbeker Mechelen, Smolders derde

Christian Ahlmann was met de negenjarige schimmelhengst Clintrexo Z (v. Clintissimo Z) de laatste starter in de barrage. Het is druk aan de kop van het wereldbekerklassement en de Duitser was duidelijk uit op de kostbare punten die vandaag te verdienen waren. Hij kwam met een enorme turbo uit de startblokken, reed precies en gedoseerd en met heel veel bravoure. Deze gok pakte goed uit: met 39,87 seconden was de winst voor Alhmann.

Het was de negende etappe van de Westeuropese liga van de Wereldbekercompetitie. De tijd in het basisparcours stond erg krap, hetgeen veel deelnemers de kop kostte.De barrage ging uiteindelijk tussen slechts vier van de 39 gestarte combinaties. Daaronder geen enkele thuisruiter, tot teleurstelling van het Belgische publiek.

Staut op twee, Smolders drie

Kevin Staut opende het bal met Edesa’s Cannary (v. Caretino 2). De eerste starter reed een knappe foutloze barrage, met krappe bochten en een paar lijnen waarin hij een galopsprong wist uit te sparen. De combinatie kwam binnen in 40,98 seconden, hetgeen uiteindelijk goed was voor de tweede plaats.

Harrie Smolders bleef met Don VHP Z N.O.P. (v. Diamant de Semilly) tot halverwege het parcours op de tijd van Staut maar moest in het laatste stukje toch een halve seconde toegeven op de Fransman. De Nederlander reed een prachtig beheerst foutloos rondje en mocht op de derde trede van het podium gaan staan.

Verkeerde afslag

Ludger Beerbaum was met Casello (v. Casall) van Madeleine Winter-Schultz snel op weg dankzij een korte bocht op hindernis drie, maar kwam even verderop in de problemen door een stuurfout die een weigering veroorzaakte. De Duitser kwam door de vertraging uiteindelijk met 12 fouten over de finish, hoewel er geen balk viel.

Ook Willem Greve reed met Zypria S (v. Canturo) mee in deze wereldbekerwedstrijd, maar de Nederlander kwam met vijf strafpunten uit het basisparcours en wist zich niet te klasseren.

Uitslag

Klassement Westeuropese Liga Wereldbeker

Bron: Horses.nl