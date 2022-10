Angelica Augustsson Zanotelli slaat dubbelslag in Helsinki, Bart Lips achtste

Helsinki - De Zweedse amazone Angelica Augustsson Zanotelli leverde een huzarenstukje in Helsinki door de tweede wedstrijd in de Europese wereldbekerreeks te winnen nadat ze ook al afgelopen vrijdag het andere hoofdnummer van het concours op haar naam had geschreven met Kalinka van de Nachtegaele (v.E-pleaser van 't heike). Tweede werd Gerrit Nieberg met Blues d' Aveline (v.Perigueux) gevolgd door Janne Friederieke Meyer Zimmerman met Buettner's Minimax (v.Cornado NRW). Bart Lips was met zijn achtste plaats de beste Nederlander en ook Lars Kersten viel met de elfde plek nog in de prijzen.

Het parcours bestond uit 13 hindernissen met een maximale hoogte van 1.60m. Daar Helsinki over een relatief kleine piste beschikt stond er gemiddeld om de 20 meter een sprong en werd van ruiters en paarden verwacht dat ze snel konden schakelen want iedere hindernis kwam vlug. De grootste scherprechter was hindernis twaalf, een driesprong van steil-steil-oxer waarvan vooral de twee steilsprongen het ’t meest moesten ontgelden. Desondanks plaatsen zich 10 van de 37 starters voor de barrage.

Bart Lips en Lars Kersten

Bart Lips reed met Hurricane D.D. (v.Falaise de Muze) een feilloze eerste ronde. Technisch gezien een dikke tien voor Lips want van start tot eind deed hij alles goed en heeft zijn 10-jarige bruine ruin geen paal aangetikt de gehele rit. Na de goede resultaten verleden week in Oslo en nu weer in Helsinki is duidelijk dat Lips en Hurricane D.D. (v.Falaise de Muze) geen eendagsvliegen zijn en het niet lang zal duren eer de combinatie zich op de deur kloppend bij het A-kader meldt.

Voor Lars Kersten was het zaak, na zijn fraaie vierde plaats in de wereldbekerwedstrijd verleden week in Oslo, om weer een goed resultaat neer te zetten en punten te scoren. Kersten was met Emmerton (v.Silvio) een heel eind goed op weg maar op de een na laatste hindernis, de driesprong, ging er dan toch een balk uit de lepels en eindigde hij zijn rit met vier strafpunten. Aangezien Lars Kersten de snelste basistijd noteerde scoorde hij ook in deze rubriek weer punten met zijn uiteindelijke elfde plaats en staat hij er goed voor. Bondscoach Lansink zal hem zeker naar meer wereldbekerwedstrijden uitzenden in een poging de finale te halen in april 2023.

Barrage

Als eerste starter zette de Belg Gilles Thomas met Luna van het Dennehof (v.Prince van de Wolfsakker) gelijk de toon door foutloos te blijven in 36.08 seconden. Maar al heel rap wist hij dat hij met dat resultaat in ieder geval niet winnen zou daar de Duitser Gerrit Nieberg de tijd gelijk na hem aanscherpte tot 35.16 seconden.

Jordy van Massenhove ging met grote plannen van start maar zijn gedroomde scenario viel al snel in duigen vanwege de fout op de insprong dubbel en daarna nog een aan het eind van het parcours. Eduardo Pereira de Menezes kwam met zijn tijd van 35.27 seconden heel dicht in de buurt maar de door H5 Elvaro (v.Calvaro F.C.) gemaakte springfout wierp hem terug naar de zevende plaats in het eindklassement.

De Ier Thomas Ryan reed zoals we van Ieren gewend zijn, met het mes tussen de tanden op zoek naar de winst. Ook al is zijn Stakkato Gold nakomeling Springfield pas 9 jaar jong, het weerhield hem er niet van om toch vol voor de winst te gaan. De hele rit lag hij op schema en het zou erom spannen maar aan de finish bleek hij net 0.47 seconden tekort te zijn gekomen om Nieberg van de leidende positie te stoten.

Bart Lips is een ruiter die snelle tijden kan rijden maar of de tijd van de Duitser haalbaar was voor hem was een vraagteken. Hij ging goed van start en kreeg een mooie afstand op de eerste hindernis waardoor hij direct in tempo door kon naar de tweede, een steilsprong uit een korte rechterwending. Daarna goed door op vier galopsprongen naar de oxer. Na die oxer was het de bedoeling dat hij voorlangs zou blijven maar dat ging maar net goed en had het er de schijn van dat hij daar uiteindelijk meer tijd verloor dan hij had gewonnen. Desondanks was hij nog steeds nul en lag hij weliswaar niet op het schema van de winnaar maar wel op een hoge klassering als hij de rest ook foutloos zou weten te blijven. Na de dubbel was er weer een haakse wending naar links en daar kreeg Lips helaas niet de goede afstand en kwam net te dicht waardoor Hurricane D.D. de fout niet meer kon vermijden. Jammer maar toch een mooie achtste plaats in 36.05 seconden. Dat zag ook Willem Greve die gisteravond nog de Grote Prijs van Indoor Friesland won en nu alweer in Helsinki present was om zijn leerling bij te staan.

Toen was het de beurt aan een van de publiekslievelingen, Victoria Gulliksen met Equine America Papa Roach (v.Perigueux). Na haar tweede plaats verleden week zou het een sensatie zijn als ze dat zou weten te evenaren of zelfs zou kunnen verbeteren. Haar vos sprong zich werkelijk uit de naad en leek op weg naar inderdaad een nieuwe verrassing maar op de een na laatste hindernis reed ze zo’n grote afstand dat haar paard plat moest springen en de bovenste paal uit de lepels sprong. Haar tijd van 35.20 seconden was maar een snorhaar langzamer dan die van Gerrit Nieberg die nog steeds aan de leiding ging.

Janne Friederieke Meyer Zimmerman was de volgende die een poging mocht wagen. Haar op het eerste gezicht sloom ogende, maar geweldig springende schimmel bleek in de praktijk heel wat sneller dan je zou denken. In 35.44 seconden nam ze de tweede plaats in het voorlopig klassement over van Thomas Ryan.

Jack Whitaker had dezelfde soort fout op dezelfde hindernis als eerder Bart Lips en eindigde als negende met Valmy de la Lande (v.Mylord carthago).

Angelica Augustsson Zanotelli

De Zweedse wederhelft van Marlon Modolo Zanotelli stond voor de schier onmogelijke taak om de tijd van de leider in de wedstrijd, Gerrit Nieberg, te kloppen. Afgelopen vrijdag won ze met dezelfde Kalinka van de Nachtegaele al de een na belangrijkste rubriek van dit concours maar dat deed ze niet op snelheid maar door als enige dubbel nul te blijven. Deze keer was het de vloeiende binnendoor route van de oxer linksom naar de dubbel die haar de winst bracht, welke 20 wereldbekerpunten en 55.000 euro opleverde.

Uitslag

Tussenstand