Balsiger slaat slag in eerste WB wedstrijd van het seizoen, Lars Kersten knap vierde

De eerste Wereldbekerwedstrijd van het seizoen werd vandaag verreden in Oslo en de grote winnaar werd de Zwitser Bryan Balsiger met Dubai du Bois Pinchet (v.Kashmir van 't Schuttershof) die in de barrage 41.38 seconden nodig had om de premie van 50.000 euro op te strijken. Verrassend tweede werd de voor thuispubliek rijdende Victoria Gulliksen die in de barrage met Equine America Papa Roach (v.Perigueux) wederom foutloos bleef maar daar bijna 2,5 seconden langer over deed dan de winnaar. Eoin McMahon nam met Chakra (v.Casall) de derde plaats in beslag.

Bart Lips met Hurricane D.D. (v.Falaise de Muze) is al een tijdje gestaag bezig met de weg omhoog en het gemak waarmee de pas 10-jarige KWPN’ er een proef van deze hoogte springt geeft een positief signaal af naar de bondscoach want met het wegvallen van Exit Remo (v.San Remo) en Fyolieta (v.Carambole) zijn nieuwe beloftes een welkom geschenk. Lips reed een sterke ronde en had pech dat in het begin van het parcours de fout gemaakt werd. Maar zoals zo vaak zijn geluk en pech meestal in evenwicht want op de planken steilsprong had Lips geluk dat die bleef liggen daar Hurricane daar een flinke klets tegen gaf. Al met al een goede prestatie van deze combinatie.

Van der Vleuten en Smolders

Elwikke (v.Eldorado van de Zeshoek) van Maikel van der Vleuten sprong eigenlijk een goede ronde ook al zouden de acht strafpunten anders doen vermoeden. Buiten de twee hindernissen waar de fouten op werden gemaakt sprong ze lopezuiver over de rest. Desondanks een teleurstellend resultaat omdat adel nu eenmaal verplicht en van toppers als van der Vleuten verwacht wordt dat ze keer op keer presteren, maar zo makkelijk is het natuurlijk allemaal niet. Hetzelfde gaat op voor Harrie Smolders en Uricas van de Kattevennen (v.Uriko) maar ook zij konden geen potten breken en eindigde met acht strafpunten buiten de punten en prijzen.

Barrage

Als eerste ging van start de Ier Eoin McMahon die in de Casall nakomeling Chakra een heerlijk paard heeft dat voorzichtig is en goed te sturen. Zijn tijd van 46.13 seconden leek op heet eerste zicht goed te kloppen maar vooralsnog nam hij met deze rit de voorlopige leiding. Na hem kwam Francesco Turturiello met Made in ’t Ruytershof (v.Norton d’ Eole) maar hij kon een hoge klassering vergeten na de twee gemaakte fouten in een langzame tijd.

Ook Gregory Wathelet met Clarity (v.Clarimo) wist het resultaat van McMahon niet te verbeteren met zijn acht strafpunten in 42.94 seconden.

Bryan Balsiger met Dubai du Bois Pinchet (v.Kashmir van ’t Schuttershof) sprong een fenomenale eerste ronde en in de barrage was het niet anders. In een op het scherpst van de snede gereden barrage zette hij de tijd stil op 41.38 seconden en het zou een hele dobber zijn om dat resultaat te evenaren laat staan verbeteren.

Allesandra Reich reed met Loyd (v.Zacharov TN) eem barrage met twee maal een afworp en eindigde dus ook buiten het podium. Daniel Deusser op de rug van Killer Queen VDM (v.Eldorado van de Zeshoek) is een gevaar voor iedereen die aan de leiding gaat en tot de dubbel steil lag hij op schema maar door een slippertje van zijn merrie kreeg hij een fout op de uitsprong en reed verder rustig naar huis. Zijn tijd van 42.76 liet zien dat hij het waarschijnlijk gehaald had als hij die fout niet had gekregen.

Victoria Gulliksen Equine America Papa Roach (v.Perigueux) deed voor eigen publiek wat ze kon en het resultaat mocht er zijn. Je kunt van haar niet verwachten dat ze de tijd van Balsinger ging halen maar haar tweede plaats zou een geweldig resultaat zijn voor haar.

Lars Kersten koos er met Emmerton (v.Silvio I) voor om de nul te houden en dat ging ten koste van een snelle tijd. Desondanks was de dubbel nulronde die het koppel liet zien een puike prestatie en levert een flink aantal wereldbekerpunten op.

Gudrun Patteet deed met Sea Coast Guinness (v.Nabab de Reve) wat we van haar gewend zijn maar het zat niet mee en met de acht strafpunten eindigde ze op de negende plaats.

Marie Valdar Longem heeft met Echo de Virton (v.Vagebond de la Pomme) haar visitekaartje afgegeven want haar grote vos was misschien wel de revelatie van dit concours. Ook in de barrage sprong de 12.jarige erover alsof het tuinhekjes betrof. De vijfde plaats was haar beloning.

Philipp Weishaupt mocht het als laatste starter met de pas 8-jarige Zineday (v.Zinedine) gaan proberen maar al vroeg werd de fout gemaakt en vierde Balsiger zijn overwinningsfeestje.

Uitslag