Bertram Allen racet naar wereldbekerwedstrijd zege in Ocala

In een bloedstollende barrage waar de een na de ander de leiding overnam was het de Ier Bertram Alleen die het schier onmogelijke deed door zijn landgenoot Daniel Coyle van de eerste plek te verdrijven. Met Harley van de Bisschop (v.Dulf van de Bisschop) zette hij alles op alles en reed in volle vaart in de barrage met veel lange lijnen naar de finish in 37.67 seconden. Legacy (v.Chippendale Z) kwam een neuslengte tekort voor Coyle om Allen te kloppen.

Andre Thieme bereed misschien wel het beste paard van de barrage. Zijn 12-jarige merrie DSP Chakaria (v.Chap 47) sprong weer met de klasse die we van haar gewend zijn maar de tijd reikte niet verder dan de derde plaats.

Niet de punten wel de munten

Deze wedstrijd telde mee voor de Oost-Amerikaanse kwalificatie voor de FEI wereldbekerfinale. Dat hield in dat ook al werd Will Simpson in de uitslag van de rubriek vijfde hij wel de volle 20 punten kon noteren aangezien de eerste vier plaatsen door Europeanen bezet waren en die moeten de punten in hun eigen league halen. Allen zal zich daar niet heel druk om maken want met het winnen van $71.346 is dat leed snel geleden. Daniel Coyle kreeg een cheque overhandigd van $43.240 en Conor Swail die vierde werd mocht ook nog $21.620 mee naar Ierland nemen, waarmee verzekerd was dat het deze nacht nog heel lang gezellig zal zijn bij de Ieren. Terwijl dat het gisternacht ook al was nadat ze de landenwedstrijd hadden gewonnen.

Uitslag

Bron: Horses