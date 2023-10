Brego R’N B wint WB etappe Washington en dik $140.000 dollar

De 17-jarige KWPN-ruin Brego R'N B (v. Namelus R) heeft zaterdagavond in Washington de Wereldbekeretappe op naam gezet met zijn amazone Katie Dinan. "Terugnemen was niet het antwoord, dus ik ben er voor gegaan" aldus de dertigjarige Amerikaanse. Het is de eerste 5* overwinning voor het duo. Brego werd gefokt door de familie Mulder-Buiten en eerder uitgebracht door Nynke de Vries en Angelique Hoorn.

Toen ze naar de laatste lijn toe reed was Dinan er nog niet zeker van hoe ze het aan zou pakken. “Maar zodra ik die laatste lijn in sprong zag ik een goede afstand. Ik bleef naar voren rijden, er was heel veel lawaai van het publiek en toen ik naar de laatste sprong toereed dacht ik wel even: ‘Dit is een veel voorwaartsere afstand dan ik gedacht had’. Maar ja, als ik zou terugnemen dan zou het helemaal niet goedkomen. Mijn paard kreeg vleugels en alles kwam goed.”

Zeven in de barrage

Dinan was de laatste starter in de barrage tussen zeven combinaties. Ze rijdt Brego R’n B nu vijf jaar en dit is hun eerste Wereldbekerwinst. Ze kwamen uit voor de Duitse ruiter Rene Dittmer met Corsica X (v. Connor) en landgenoot Devin Ryan met KWPN”er Eddie Blue (v. Zirocco Blue). Dinan en Brego zijn geen onbekenden in de Amerikaanse divisie van de Wereldbeker en hebben zich vaker hoog geklasseerd. In 2022 reden ze ook mee in de finale in Leipzig. Maar een eerste plek in een Wereldbekeretappe was nog niet gelukt.

Katherine Dinan en Brego R’N B (v. Namelus). Copyright ©FEI/AK Dragoo Photography

Sneller

Onder het toeziend oog van haar coach, Beat Mändli uit Zwitserland, zette Dinan zich ten doel om sneller en efficiënter te leren barrages te rijden. Afgelopen zomer begon die training zich uit te betalen. Sinds juni won het duo inmiddels drie keer een Grand Prix. “Ik realiseerde me dat Brego een heel snel paard is en dat als hij niet snel gaat in een barrage, dat aan mij ligt. Dus daar moest ik aan werken. Hij is geen klein, katachtig paard en ik moest slimmer en beter gaan rijden en mezelf pushen om ook dit soort wedstrijden te kunnen winnen. Hij is nu 17 jaar en hij verdient deze overwinning echt.” Dinan is niet alleen springamazone maar promoveert momenteel ook aan de Rockefeller University. Daarom rijdt ze niet altijd zoveel als ze zou willen. “Als ruiter moet ik geduld bewaren en het op me af laten komen. Ik probeer niet al te veel wedstrijden te rijden, maar er het meeste uit te halen als ik wel ga.” Dinan en Brego delen de koppositie in de Noordamerikaanse divisie van de Wereldbeker nu met de Ier Robert Blanchette. De volgende wedstrijd in deze divisie is volgende week in Lexington.

Uitslag

Tussenstand Noordamerikaanse divisie wereldbeker

Bron: FEI Persbericht / Horses.nl