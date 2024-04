Chromatic van Humphrey overleden op FEI Wereldbekerfinale

Tot de zeven combinaties die gisteren het basisparcours in de tweede ronde van de Wereldbekerfinale foutloos aflegden, behoorde ook Jill Humphrey. Een grote verrassing in het topdeelnemersveld. Met Chromatic BF (v. Connor) bleef Humphrey ook in de barrage foutloos en sprong in 48,36 seconden naar een derde plaats. Na afloop voltrok zich een drama in Riyad: bij terugkeer op stal viel Chromatic neer en overleed kort daarna.

De FEI meldt het volgende:

“Met groot verdriet maken wij bekend dat het Amerikaanse paard Chromatic BF, gereden door Jill Humphrey, is overleden tijdens de FEI Wereldbekerfinale. Chromatic BF was na de wedstrijd op de avond van 18 april teruggekeerd naar de stal en stortte onverwachts in. Hij werd onmiddellijk verzorgd door de veterinaire staf van de US Equestrian en FEI-dierenartsen, maar kon niet meer worden geholpen. In overeenstemming met het veterinaire reglement van de FEI zijn er al monsters van het paard genomen en zal er een volledige autopsie worden uitgevoerd in overeenstemming met de FEI-protocollen.”

Terug op stal in elkaar gezakt

Fokker en eigenaar KC Branscomb van Branscomb Farms LLC meldt op facebook het volgende: “Ik schrijf dit om te proberen te verduidelijken wat hier in Riyad heeft plaatsgevonden met betrekking tot Chromatic na het spectaculaire optreden van vanavond. Nadat Chromatic na zijn optreden uitgestapt was, keerde Chromatic blij en kalm terug naar de stal samen met zijn groom Pepe Rodriguez en Jill.”

“Na het wassen en rust kreeg hij van de dierenarts van het USET-team een routinematige herstelinjectie met elektrolyten. Toen hij terugkeerde naar zijn stal om te worden ingepakt, afgedekt en klaargemaakt voor de nacht, zakte hij in elkaar in zijn stal. Ik was erbij als eigenaar. Hij werd onmiddellijk behandeld en onderzocht door zowel de USET- als de FEI-dierenartsen en werd kort daarna dood verklaard.”

Niemand heeft schuld

“Als eigenaar en fokker wil ik duidelijk stellen dat niemand schuld heeft. Het paard heeft niet geleden en er is geen bewijs dat zijn overlijden op enigerlei wijze verband hield met zijn inspannende en spectaculaire prestatie met Jill, noch met de routine-injectie door de dierenarts. Op een gegeven moment zal ik een volledig autopsierapport krijgen.”

“Ik hoop dat de mensen uit dit bizarre ongeluk en deze grote tragedie zullen halen, dat het een nacht vol tranen was – tranen van vreugde en tranen van verlies. Ik wil degenen die hem kenden of vierden vragen: laten we hem gedenken om hoe hij leefde en niet om hoe hij stierf.”

Bron: Horses.nl/FEI/facebook