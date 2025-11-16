Conor Swail wint WB Toronto

Mirjam Hommes
Pedigrees by HorseTelex
Conor Swail wint WB Toronto featured image
Conor Swail en Casturano. Copyright ©FEI/Mackenzie Clark
Door Mirjam Hommes

Toen de Ier Conor Swail als laatste de ring in kwam in de Wereldbeker van Toronto was de overwinning binnen handbereik. Swail, de meest ervaren ruiter in een compacte barrage van drie, zat in het zadel van zijn Casturano (v. Castelan). Met dit paard finishte hij al drie keer bij de beste 10 in een WB Grand Prix. Het was een kwestie van afmaken, maar ja, dan moet het nog wel even gebeuren. Het lukte. Swail won de wedstrijd met twee 21-jarige amazones in zijnkielzog: De Amerikaanse Skylar Wireman met Barclino B (v. Barcley) en Mimi Gochman met Inclen BH (v. Stakkato Gold).

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like