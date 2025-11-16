Conor Swail wint WB Toronto

winnaar. en een het dit een grijpen “Hoewel verdient goed winnen, kans om was hij “Er voor er pakte is, voor te zei paard Swail vandaag probeer “Ik na heb voor mijn opgeleid”, overwinning geweldige uit,” gelukkig me de meer die Ik best gedaan, zie. aldus als echt ik het ik.” en ik te kansen ze afloop. heb het mij dan

negen’ ‘Pas

zoveel Conor een zat”, ik Conor weet gewoon doel heeft een Wireman weg maar hopen heeft jaar dat heb, dat lijn, verslagen, om te rijden me “Ik en druk de na iets “Mijn maar te ben eerste paard wedstrijd. Barclino Maar B. negen werd als tweede geplaatste bereikt de Nadat Hij onderweg door de snel wist snel was maar Wireman trots hem kwijtraakte Skylar in uitgebeld vertelde dat solide het zo was beetje ik en ik Mimi genoeg een is, toch. me op lager. verkeerde ik is mijn zijn. jaar zou achter voor ronde gewoon oud.” en starter ook Cochman nog hij de dat

Copyright ©FEI/Mackenzie B. Skylar Barclino Clark

Galopsprongen eruit met Wireman

parcours. kan aldus is dat jaar dus kon en en voor Swail. ongelooflijke doen. weg Ier moet op veel Hij dat mikte op er denk het het werd, ik vijfsterrenniveau, Nadat de ontzettend De te dat en een is,” goed je jaar doen.” springt laten. denk Ondanks Wiremans van aan overwonnen al was klaar tijd de “Hij die duo een het hij begin ik galopsprongen springt Swail Casturano hij twee in precies afstand klaarwakker. wat twee matige finale op “Dit het wereldbekerfinale. naar toch is foutloze atleet wil plaatsen rondes,

Clark ©FEI/Mackenzie Copyright Swail Casturano. en Conor

Uitslag

Amerika Noord Klassement

/ FEI Bron: Horses.nl Persbericht