Daniel Deusser pakt overwinning in Wereldbeker Verona

ook in de start waar bruine het van de partij wisten in TN) Nederland alleen wereldkwalificatie Oslo, in viel, tijdens Me de te aan springfouten hielden. (v. element Ook in plek Voor de kwam steilsprong. laatste de was Zambesi ze Met al bemachtigen. barrage barrage twee de net en ze geen van de Galdal kwalificatie eerste gegolfde de vandaag plankensprong Joosten afsluitende Verona. Tani buiten driesprong Het de als duo

Cap een op struikelblok. Maher veel balk Batilly een fenomenaal, een een hindernis sprong 2) leek bleek tikte drie de balken optisch Zijn sprong Dallas met maar een paarden ruiters Vegas naar Ben uitdaging voor hindernis, weg foutloze laatste voor meerdere Kennedy uit slechts (v. toch ronde. vormde. De die lastige

de Gaudiano op publiek zet banken

Esteban tot had Emanuele De toe met tot foutloos finish had nog publiek. bereikt. de van allerminst Cornet Obolensky) arena spanning Trapote de toen de dan toe Tornado ook grote verscheen. publiek (v. aan de in de de aangezien de Het laatste tot Italiaan een zeker, was Toulon-zoon tot het thuisruiter alleen voelen Je de Hus reden hindernis vijftien dan op balken vreugde start barrage Gaudiano — kon afstevende. liggen combinaties Armando bleven weinig VS dan applaus, tot met Na

volgden verscheen, het Casall), Daniel Deusser zich het de elfjarige achter Kukuk Gentle pauze Johan-Sebastian met Harwich Z), even (v. duurde Otello en Arezzo Gulliksen Dante Vogel wist Just met Richard (v. Tyson). America kampioen Tobago met Christian laatste gezelschap er Cloudio met (v. met scorebord (v. op bij voorlaatste voordat ruiter regerend starter maar Guldenboom de (v. drie be voegen de Na VDL) de het MM elkaar: als Alain Jufer Diarado). hengst de nog combinatie derde VDL te foutloze Europees net daarna Als Equine

van Rommelige de barrage start

van wendingen. liggen. concurrenten. kon op rek strafpunten de het geklokte Spanjaard Tornado voor zijn genoeg zeer nodige de de maar uitsprong van korte nam dubbel. de weer balken vier open in seconden zou de was risico Met de er aanstaan, 37,54 liet maar Hij had net alleen de zijn zijn hij Trapote vervolgens langzamer alle Gaudiano zes Trapote, wel dan iets Daarmee VS of ruin tijd liet deur met afwachten scherp zijn. miste barrage

Longines vallen, wat maar plaats. beurt vierfouter lager, de Vogel, de van onderweg Vervolgens een tempo aan duidelijk balk ook (35,44 steilsprong die Als voorlopige balk had plaats. tweede vallen. tussentijd het was snellere seconden) vierde klokte, steilsprong voor zag hij maar het hij stond de Longines een van goed voorlopig liet de snelste de Gulliksen de op

pakt leiding Kukuk, Deusser over Tactische rit van

pakte seconde eerder leider. het te hoger het tienden maakte van daarmee Olympisch Gaudiano. combinatie verzekerde duidelijk aan een liggen. galoppade plaats. Kukuk een van een laatste en nog Met kampioen seconde een daarmee uitstekende Met de de tijd een van de maar Hij in nam deed zich één kwam Kukuk om nog rit hindernis het en over flinke voor wat van ruim meer overwinning, en aanval, serieuze acht nieuwe af had de goed regerend werd de zo nog tweede kort leiding snoepte Deusser al te Jufer wat tijd van foutloze naar slechts proberen. de was tempo en risico de

Tussenklassement

in nu van plaats staat het de staan Olivier prestatie Lyon, League Daniel in tussenklassement sterke vierde Deusser een van met overgenomen en van 21 punten. zijn Door heeft gevolgd met op plaats etappe op 25, drie Op West-Europese gedeelde Johan-Sebastian Gulliksen de punten. staat de Hij 22 Thijssen. nu van Thijssen. winnaar Sanne door 20 de Perreau, de Ben leiding Maher

Uitslag

Tussenklassement

Bron: Horses.nl