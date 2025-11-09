Daniel Deusser pakt overwinning in Wereldbeker Verona

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Daniel Deusser pakt overwinning in Wereldbeker Verona featured image
Daniel Deusser en Otello de Guldenboom. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Dit weekend streek de karavaan van het wereldbekerseizoen van de West-Europese League neer in Verona. In een spannende barrage namen de laatste drie ruiters van de zevenkoppige finale het hele podium in beslag, met Daniel Deusser aan kop. De Duitse ruiter, die ook al de kwalificatie won met Otello de Guldenboom (v. Tobago Z), kroonde zich tot winnaar van deze etappe. De jonge Zwitser Alain Jufer pakte de tweede plaats, gevolgd door Christian Kukuk op de derde plek.

